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Новости

223 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались девять человек с подтвержденным COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 223 новых случая заболевания COVID-19, сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 19 440 человек.

Новые случаи инфицирования распределились следующим образом: Барнаул – 79, Рубцовск – 30, Алейск – 23, Новоалтайск – 20, Тальменский район – 16, Заринск – 13, Алейский район – 10, Первомайский район – 8, Славгород – 5, Бурлинский район – 3, Бийск, Бийский, Благовещенский, Зональный, Усть-Калманский районы – по двое заболевших, Белокуриха, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по одному заболевшему.

Также за прошедшие сутки в регионе умерли девять человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе пятеро – от самой инфекции. Всего за время пандемии в крае скончались 790 пациентов, из которых 381 – от COVID-19, 405 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.

Из больниц выписали еще 121 пациента, общее число выздоровевших достигло 16 450. В ковидных госпиталях лечатся 2196 человек, из которых 519 находятся в тяжелом состоянии. 165 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.11.2020 12:24
- гость -

Конца и края нет......

1.11.2020 12:42
Вирус

Я только начинаюсь

1.11.2020 12:49
Рубцовчанин

Поскольку на местном самоуправлении поставлен крест, ждем указание сверху .

1.11.2020 13:11
- гость -

В ТЦ "Геомаркет" не будет ковидного госпиталя.

И ...что решили в итоге? Где разместят?
Столько разговоров и публикаций!!!

1.11.2020 13:13
гость

Опять ложь, Переладова 223 на 10 не умножила.

1.11.2020 13:52
Гость

Кто-нибудь объяснит, сколько всё-таки ковидных коек в крае? Вещают, что их более 4 тысяч, лечатся в госпиталях 2196... То есть свободно порядка 50%? Амик, задайте этот вопрос нашему губернатору....

1.11.2020 14:06
Тяжелые

Тяжёлые/ивл уже 519/165. Растет не останавливаясь к сожалению. Пока все говорит о том, что скоро выйдем на уровень 600/190

1.11.2020 14:17
Пионер

Кто-нибудь объяснит, сколько всё-таки ковидных коек в крае? Вещают, что их более 4 тысяч, лечатся в госпиталях 2196... То есть свободно порядка 50%? Амик, задайте этот вопрос нашему губернатору....

Логично, что койки заняты теми, у кого есть пневмония или просто гражданами в тяжелом состоянии с признаками ОРВИ, гриппа или ковида. Просто статистика их не учитывает, как и бессимптомных и тех, кто не обращался

1.11.2020 14:37
- гость -

1.11.2020 14:06
Тяжелые
ИВЛ 190 не будет, столько аппаратов нет

1.11.2020 14:54
- гость -

1.11.2020 14:06
Тяжелые
ИВЛ 190 не будет, столько аппаратов нет

Точно помню, что еще весной озвучили количество ИВЛ в крае 800, но предполагали, что сколько-то из них будет задействовано в реанимационых случаях, не связанных с ковидом.

1.11.2020 16:03
- гость -

Из другой новости: "в Горном Алтае зарегистрировали 54 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 49 – от самой инфекции, пять – по иным причинам".
Из этой новости: "в крае скончались 790 пациентов, из которых 381 – от COVID-19, 405 – по иным причинам".
Почему в Республике Алтай 90% умерло от ковида в ковидных больницах, а в Алтайском крае 48%?
Чудеса статистики?

1.11.2020 16:58
- гость -

Лютая статистика..... умножать надо на 10, или ошибся-0 на 15

1.11.2020 17:58
Гость

Какие 50 ./' коек свободны , поинтересуйтесь кто туда попал ,чего им это стоило , мест нет кричит скорая , не знают куда вести больных , а верно подметил один из комментаторов , нужно множить на 10 .

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