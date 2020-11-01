223 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 223 новых случая заболевания COVID-19, сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 19 440 человек.

Новые случаи инфицирования распределились следующим образом: Барнаул – 79, Рубцовск – 30, Алейск – 23, Новоалтайск – 20, Тальменский район – 16, Заринск – 13, Алейский район – 10, Первомайский район – 8, Славгород – 5, Бурлинский район – 3, Бийск, Бийский, Благовещенский, Зональный, Усть-Калманский районы – по двое заболевших, Белокуриха, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по одному заболевшему.

Также за прошедшие сутки в регионе умерли девять человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе пятеро – от самой инфекции. Всего за время пандемии в крае скончались 790 пациентов, из которых 381 – от COVID-19, 405 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.

Из больниц выписали еще 121 пациента, общее число выздоровевших достигло 16 450. В ковидных госпиталях лечатся 2196 человек, из которых 519 находятся в тяжелом состоянии. 165 больных подключены к аппаратам ИВЛ.