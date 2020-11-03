"Почему врачи сдыхают на работе?" Анестезиолог из Барнаула обратилась к чиновникам

Врач-анестезиолог из Барнаула записала видеообращение, в котором спрашивает о политике двойных стандартов в "здравозахоронении". Запись разошлась по социальным сетям.
Женщина задалась риторическим вопросом, почему одни получают отдельные палаты, а другие должны ходить на работу и "сдыхать там".
В социальных сетях пользователи поддержали врача и поблагодарили медиков за их работу. Некоторые предположили, что за высказывание женщину могут уволить, но отметили ее смелость.
Ранее amic.ru писал о том, что и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, мужчине не давали результаты теста на ковид и не отпускали на больничный, мотивируя это отсутствием сотрудников.
Комментарии
Потому что властям плевать.
Её не уволят. Побоятся.
умничка, про соплю Попова - улыбнуло!!!
умничка!
Глазки красивые!
слова - зачет, ресницы- колхоз
почему почему почему
Чиновники высшие и губернаторы вылечиваются через 7 - 10 дней, а нормальные граждане лежат по 4 - 8 недель.
Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.
У того, кто не отпустил на больничный, есть конкретное имя.
Этой черноокой барышне похоже не нравятся конкретные люди
Чо там губер? Уже кается? Или забил нафиг?
Как оно в отдельной палате лежалось? Удобно?
3.11.2020 16:12
ПЕТР
Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь? Если начать лечение вовремя, то как раз за этот срок и выздоравливают.
Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.
Там выкашивали не только руководство, тут живущим надо это знать очень хорошо, достаточно изучить историю любой семьи.
А то что говорит девчонка, ну это не удивляет. Это в русской традиции, начальство оно особенное, кормится народом, хамит народу, у нас же уникальные генералы были во всех войнах, они бухали в штабах с бабами отправляя на смерть людей, все эти городничие, бары, воры во все времена.
Обыватель
Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.
---
Обыватель, тридцатые годы на дворе, только косят в прямом и переносном смысле, народ, а "дурман трава" только плодится. Сравни благосостояние нашего гребца на галере со средне классным россиянином в 17 тысяч? На Западе и на Диком Западе, при таком разрыве и по другим показателям, в миг яйца оторвали. Загребной, нас умеет только запугать прошлой войной.
3.11.2020 16:28
гость
"Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь?"
А главное вовремя выявляют.. А практика такова, что в семье с подтвержденнным КОВИД у одного, почему то у других анализы не берут, и всё возобновляется.
патамучта!
Я думаю что если по чесному, проводить всем тесты, причём нормальные, у кого есть малейшее подозрение и выявлять всех ковидников то цифра будет такая огромгная, что тут уже не черезвычайное положение со всеми вытекающими нада давно было объявить а вообще военное положение и просить помощи у всех кто в состоянии. Но нет блин, обнулённый же сказал - у нас всё здорово, медики справляются, всё хорошо. Вот и мухлюют как могут. Тесты не назначают - а нет теста ну и значит не ковид, а ОРВИ что тоже правда но иначе, и вместо теста если хреново то вот тебе то где точно ковид не увидит никто - флюрография. Ну а уж есле тебе совсем хана ну может тебя и проверят если не помрёш до этого и получиш официальный ковид но дальше както сам но вот тебе головняка в догонку вагон прицепом. Так бы при хорошем подходе и ранней диагностике именно ковида и лечение бы есле бы было чем можно провести и всё может быть в порядке - но хреновые показатели будут, а так показатели отличные, а ну умер кто-то а и хрен с ним ведь так.
Одними глазами может разговаривать).Красивая...
3.11.2020 16:06
- гость -
Брови тоже не очень. Ей не нужно было ни ресницы, ни брови делать, она и так красавица. Естественность в ее случае выигрывает.
Во всём виновата вертикаль коррупции и тотального решательства. Любой вопрос можно порешать. Руководящие звенья в этой вертикали на своих местах замастырили себе зарплату какую только максимально смогли и умеют её очень хорошо получать и готовы выполнить любое указани/приказ с ферху даже пофигу есле оно незаконное или ухудшает качество работы вверенного участка, главное выполнить. Что-то попросить у начальства сверху это сильно очково, на тебя внимание обратят, а если не раз то пристально следить будут и запраста уволят, а где ещё такоую работу найти с такой шикарной зарплатой то. К примеру глав врачь больницы , что пойдёт просить у вышестоящего бабла на добавить врачам, тутже ведь обратят внимание на его самого зарплату и немного прифигеют от разницы какую он себе нарисовал и какую остальным расписал.
Ну а кто выстроил такую вертикаль мы все знаем, этоже здорово когда любую хотелку вуыполнят, законна/незаконна пофигу, улучшит она работу или нет даже не рассматривается.
Уважаемая девушка с видео!
Сообщите через неделю-две, все ли у вас хорошо, не применили ли к вам репрессии.
Амик, а вы отследите, пожалуйста.
сопля Попова
к сожалению в точку министерство..... захоронения
Надеюсь девушку не уволят всем медицинским работникам сил!! Здоровья и простым смертным выжить вопреки.
3.11.2020 16:30
ПЕТР
3.11.2020 16:28
гость
"Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь?"
А главное вовремя выявляют..
Писали, что каждую неделю они сдают тесты, вот и вовремя выявили, если бы простым гражданам организовали тоже тестирование каждую неделю...
Крайздрав, почему врачи сдыхают на работе?
А макияж нахреначить и ресницы в полметра "сдыхающая на работе" "нукаответка" когда успела? В погоне за хайпом и лайками совсем с ума посходили. Уволят и правильно сделают. Ещё и диплома лишить нужно, чтобы думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности.
Работающим, а не пиарящимся в соцсетях, медикам, огромное уважение, сил и здоровья!
3.11.2020 17:37
- гость -
Не цепляйтесь к внешности! Все она правильно высказала! Наболело!
3.11.2020 17:37
- гость -
Не цепляйтесь к внешности! Все она правильно высказала! Наболело!
Красава!!!! За весь край сказала в точку!!!!
Красава! За весь край сказала в точку правду!!!!
думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности
Какой тут может быть хайп? Это эмоции, и они вполне понятны нормальному человеку. Почему такое самоуправство допускается в лечебных учреждениях по отношению к персоналу? И это не единичный случай, это только то что «выстрелило». И молчать об этом - это самая большая трусость и даже низость медиков по отношению к коллегам и самим себе.
3.11.2020 18:25
- гость -
+1000000!!!
Ну у Попова и правда все хорошо с тестированием.. Зато вот когда мой родственник, водитель скорой помощи, заболел, и пришел к врачу с симптомами ковида и с требованием сдать анализ, то ему, законно находящемуся в группе риска (!!), отказали, мол, "не выдумывай, иди, самогоночки выпей, ОРВИ у тебя!" (это не шутка, именно так сказали).
" Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Соответствующее распоряжение главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано в Telegram-канале Baza.
В документе сказано, что любые комментарии спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября. "
Да когда же начнут тестировать медиков, они же домой все несут, заражают на приемах. Обеспечьте Сизами врачей на приемах больных и все без исключения скорые. Ко7да выделят машины для развоза медперсонала из ковидных госпиталей?
Подумаешь, бином Ньютона. Почему, почему. Нечисть вылезла на большие должности, теперь пользуются, чем только возможно. Потому что мы, все остальные, это допускаем.
Немедленно отменить указ Анны Поповой о тестировании. Это геноцид народа. Растащили по стране вирус от таких законов, перемешали здоровых и больных! И да, донесите Амик до нее, что у нас в крае официально зарегистрированы повторные заражения ковидом, слушать враньеуже устали((((
я Вот с ней не согласна, т.к ни Попов ни Томенко не виноваты в этой ситуации. Тут очень много вопросов, кто не отпускал этого врача? Сам глав врач или кто? Почему родственники не уследили или коллеги?
А макияж нахреначить и ресницы в полметра "сдыхающая на работе" "нукаответка" когда успела? В погоне за хайпом и лайками совсем с ума посходили. Уволят и правильно сделают. Ещё и диплома лишить нужно, чтобы думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности.
Работающим, а не пиарящимся в соцсетях, медикам, огромное уважение, сил и здоровья!
овногриша и тут отметился уже
Эта тоже паникерша накинулась сразу на Попова с Томенко, будто они виноваты в смерти врача. Соболезнования конечно родным и близким, но эта дама тут явно не права. Губренатор лицо публичное и как ни крути он в любом случае лечился бы отдельной палате, а Попов вообще лечение со своими соплями как она высказалась проходит дома. Прокуратура несомненно разберется в этом инциденте, пусть так не переживает.
3.11.2020 17:37 - Чел из Мз Ак.
Крыть то не чем, только щлюни на экран...
Ну а что она сразу Путина не обвинила в этом? Очень много вопрос к руководству больницы и к коллегам, да и вообще к Юрию. Вся эта история очень мутная и требует разбирательства! А не сьёмок таких вот провокационных видео!
Ну правда, когда закончиться этот беспредел, когда на этих двух дотянется рука правосудия, ведь чем дальше , тем они наглее и нет на них управы ((((
Там фигурировал персонаж под фамилией Терентьев, просто похоже на очередную раздутую заказуху.
Там фигурировал персонаж под фамилией Терентьев, просто похоже на очередную раздутую заказуху.
А ты, Петенька, шел бы в больничку поработать, а потом бы рассуждал о кровавой руке госдепа
3.11.2020 17:13
гость
сопля Попова
к сожалению в точку министерство..... захоронения
Надеюсь девушку не уволят всем медицинским работникам сил!! Здоровья и простым смертным выжить вопреки.
Думаю ждут жёсткие проверки верных псов- страховых компаний. Каждую запятую проверят. Лечить не могут, но штрафы, хлеб с икрой под лозунги заботы о пациенте жрать любят