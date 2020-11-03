"Почему врачи сдыхают на работе?" Анестезиолог из Барнаула обратилась к чиновникам

Врач-анестезиолог из Барнаула записала видеообращение, в котором спрашивает о политике двойных стандартов в "здравозахоронении". Запись разошлась по социальным сетям.

Женщина задалась риторическим вопросом, почему одни получают отдельные палаты, а другие должны ходить на работу и "сдыхать там".

В социальных сетях пользователи поддержали врача и поблагодарили медиков за их работу. Некоторые предположили, что за высказывание женщину могут уволить, но отметили ее смелость.

Ранее amic.ru писал о том, что и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, мужчине не давали результаты теста на ковид и не отпускали на больничный, мотивируя это отсутствием сотрудников.