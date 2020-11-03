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"Почему врачи сдыхают на работе?" Анестезиолог из Барнаула обратилась к чиновникам

, ИА "Амител"
Последней каплей для женщины, записавшей видео, стала смерть коллеги

Врач-анестезиолог из Барнаула записала видеообращение, в котором спрашивает о политике двойных стандартов в "здравозахоронении". Запись разошлась по социальным сетям.

Женщина задалась риторическим вопросом, почему одни получают отдельные палаты, а другие должны ходить на работу и "сдыхать там".

В социальных сетях пользователи поддержали врача и поблагодарили медиков за их работу. Некоторые предположили, что за высказывание женщину могут уволить, но отметили ее смелость.

Ранее amic.ru писал о том, что и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, мужчине не давали результаты теста на ковид и не отпускали на больничный, мотивируя это отсутствием сотрудников. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.11.2020 15:49
АБОРИГЕН

Потому что властям плевать.

3.11.2020 15:54
- гость -

Её не уволят. Побоятся.

3.11.2020 15:59
гостьЯ

умничка, про соплю Попова - улыбнуло!!!

3.11.2020 16:00
гостьЯ

умничка!

3.11.2020 16:01
Коля

Глазки красивые!

3.11.2020 16:06
- гость -

слова - зачет, ресницы- колхоз

3.11.2020 16:09
гость

почему почему почему

3.11.2020 16:12
ПЕТР

Чиновники высшие и губернаторы вылечиваются через 7 - 10 дней, а нормальные граждане лежат по 4 - 8 недель.

3.11.2020 16:14
Обыватель

Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.

3.11.2020 16:21
- гость -

У того, кто не отпустил на больничный, есть конкретное имя.

3.11.2020 16:22
- гость -

Этой черноокой барышне похоже не нравятся конкретные люди

3.11.2020 16:26
- гость -

Чо там губер? Уже кается? Или забил нафиг?

Как оно в отдельной палате лежалось? Удобно?

3.11.2020 16:28
гость

3.11.2020 16:12
ПЕТР

Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь? Если начать лечение вовремя, то как раз за этот срок и выздоравливают.

3.11.2020 16:29
Гость

Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.

Там выкашивали не только руководство, тут живущим надо это знать очень хорошо, достаточно изучить историю любой семьи.

А то что говорит девчонка, ну это не удивляет. Это в русской традиции, начальство оно особенное, кормится народом, хамит народу, у нас же уникальные генералы были во всех войнах, они бухали в штабах с бабами отправляя на смерть людей, все эти городничие, бары, воры во все времена.

3.11.2020 16:29
гость


Обыватель
Потому что нужны 30-е годы и выкашивание половины управления страны теми именно методами. Может, оставшиеся в живых будут бояться и вспомнят про совесть.
---
Обыватель, тридцатые годы на дворе, только косят в прямом и переносном смысле, народ, а "дурман трава" только плодится. Сравни благосостояние нашего гребца на галере со средне классным россиянином в 17 тысяч? На Западе и на Диком Западе, при таком разрыве и по другим показателям, в миг яйца оторвали. Загребной, нас умеет только запугать прошлой войной.

3.11.2020 16:30
ПЕТР

3.11.2020 16:28
гость

"Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь?"

А главное вовремя выявляют.. А практика такова, что в семье с подтвержденнным КОВИД у одного, почему то у других анализы не берут, и всё возобновляется.

3.11.2020 16:33
сопля Попова

патамучта!

3.11.2020 16:42
BlackBoss

Я думаю что если по чесному, проводить всем тесты, причём нормальные, у кого есть малейшее подозрение и выявлять всех ковидников то цифра будет такая огромгная, что тут уже не черезвычайное положение со всеми вытекающими нада давно было объявить а вообще военное положение и просить помощи у всех кто в состоянии. Но нет блин, обнулённый же сказал - у нас всё здорово, медики справляются, всё хорошо. Вот и мухлюют как могут. Тесты не назначают - а нет теста ну и значит не ковид, а ОРВИ что тоже правда но иначе, и вместо теста если хреново то вот тебе то где точно ковид не увидит никто - флюрография. Ну а уж есле тебе совсем хана ну может тебя и проверят если не помрёш до этого и получиш официальный ковид но дальше както сам но вот тебе головняка в догонку вагон прицепом. Так бы при хорошем подходе и ранней диагностике именно ковида и лечение бы есле бы было чем можно провести и всё может быть в порядке - но хреновые показатели будут, а так показатели отличные, а ну умер кто-то а и хрен с ним ведь так.

3.11.2020 16:42
9

Одними глазами может разговаривать).Красивая...

3.11.2020 16:53
- гость -

3.11.2020 16:06
- гость -

Брови тоже не очень. Ей не нужно было ни ресницы, ни брови делать, она и так красавица. Естественность в ее случае выигрывает.

3.11.2020 16:53
BlackBoss

Во всём виновата вертикаль коррупции и тотального решательства. Любой вопрос можно порешать. Руководящие звенья в этой вертикали на своих местах замастырили себе зарплату какую только максимально смогли и умеют её очень хорошо получать и готовы выполнить любое указани/приказ с ферху даже пофигу есле оно незаконное или ухудшает качество работы вверенного участка, главное выполнить. Что-то попросить у начальства сверху это сильно очково, на тебя внимание обратят, а если не раз то пристально следить будут и запраста уволят, а где ещё такоую работу найти с такой шикарной зарплатой то. К примеру глав врачь больницы , что пойдёт просить у вышестоящего бабла на добавить врачам, тутже ведь обратят внимание на его самого зарплату и немного прифигеют от разницы какую он себе нарисовал и какую остальным расписал.
Ну а кто выстроил такую вертикаль мы все знаем, этоже здорово когда любую хотелку вуыполнят, законна/незаконна пофигу, улучшит она работу или нет даже не рассматривается.

3.11.2020 16:56
- гость -

Уважаемая девушка с видео!
Сообщите через неделю-две, все ли у вас хорошо, не применили ли к вам репрессии.
Амик, а вы отследите, пожалуйста.

3.11.2020 17:13
гость

сопля Попова
к сожалению в точку министерство..... захоронения

Надеюсь девушку не уволят всем медицинским работникам сил!! Здоровья и простым смертным выжить вопреки.

3.11.2020 17:18
гость


3.11.2020 16:30
ПЕТР
3.11.2020 16:28
гость
"Может потому что им СРАЗУ оказывают медицинскую помощь?"
А главное вовремя выявляют..

Писали, что каждую неделю они сдают тесты, вот и вовремя выявили, если бы простым гражданам организовали тоже тестирование каждую неделю...

3.11.2020 17:35
гость

Крайздрав, почему врачи сдыхают на работе?

3.11.2020 17:37
- гость -

А макияж нахреначить и ресницы в полметра "сдыхающая на работе" "нукаответка" когда успела? В погоне за хайпом и лайками совсем с ума посходили. Уволят и правильно сделают. Ещё и диплома лишить нужно, чтобы думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности.
Работающим, а не пиарящимся в соцсетях, медикам, огромное уважение, сил и здоровья!

3.11.2020 17:50
- гость -

3.11.2020 17:37
- гость -
Не цепляйтесь к внешности! Все она правильно высказала! Наболело!

3.11.2020 17:50
- гость -

3.11.2020 17:37
- гость -
Не цепляйтесь к внешности! Все она правильно высказала! Наболело!

3.11.2020 18:24
Гость

Красава!!!! За весь край сказала в точку!!!!

3.11.2020 18:25
Гость

Красава! За весь край сказала в точку правду!!!!

3.11.2020 18:25
- гость -

думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности

Какой тут может быть хайп? Это эмоции, и они вполне понятны нормальному человеку. Почему такое самоуправство допускается в лечебных учреждениях по отношению к персоналу? И это не единичный случай, это только то что «выстрелило». И молчать об этом - это самая большая трусость и даже низость медиков по отношению к коллегам и самим себе.

3.11.2020 18:32
- гость -

3.11.2020 18:25
- гость -

+1000000!!!

3.11.2020 18:42
Dmitry

Ну у Попова и правда все хорошо с тестированием.. Зато вот когда мой родственник, водитель скорой помощи, заболел, и пришел к врачу с симптомами ковида и с требованием сдать анализ, то ему, законно находящемуся в группе риска (!!), отказали, мол, "не выдумывай, иди, самогоночки выпей, ОРВИ у тебя!" (это не шутка, именно так сказали).

3.11.2020 18:43
- гость -

" Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Соответствующее распоряжение главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано в Telegram-канале Baza.

В документе сказано, что любые комментарии спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября. "

3.11.2020 18:51
Ьжитель

Да когда же начнут тестировать медиков, они же домой все несут, заражают на приемах. Обеспечьте Сизами врачей на приемах больных и все без исключения скорые. Ко7да выделят машины для развоза медперсонала из ковидных госпиталей?

3.11.2020 18:55
- гость -

Подумаешь, бином Ньютона. Почему, почему. Нечисть вылезла на большие должности, теперь пользуются, чем только возможно. Потому что мы, все остальные, это допускаем.

3.11.2020 18:55
Житель

Немедленно отменить указ Анны Поповой о тестировании. Это геноцид народа. Растащили по стране вирус от таких законов, перемешали здоровых и больных! И да, донесите Амик до нее, что у нас в крае официально зарегистрированы повторные заражения ковидом, слушать враньеуже устали((((

3.11.2020 19:17
Алла Михайловна

я Вот с ней не согласна, т.к ни Попов ни Томенко не виноваты в этой ситуации. Тут очень много вопросов, кто не отпускал этого врача? Сам глав врач или кто? Почему родственники не уследили или коллеги?

3.11.2020 19:18
- гость -

А макияж нахреначить и ресницы в полметра "сдыхающая на работе" "нукаответка" когда успела? В погоне за хайпом и лайками совсем с ума посходили. Уволят и правильно сделают. Ещё и диплома лишить нужно, чтобы думали когда и на чём хайповать, ибо никакой "смелости" в её выступлении нет, обыкновенное дерьмометательство в поисках дешёвой популярности.
Работающим, а не пиарящимся в соцсетях, медикам, огромное уважение, сил и здоровья!

овногриша и тут отметился уже

3.11.2020 19:21
Барнаулец

Эта тоже паникерша накинулась сразу на Попова с Томенко, будто они виноваты в смерти врача. Соболезнования конечно родным и близким, но эта дама тут явно не права. Губренатор лицо публичное и как ни крути он в любом случае лечился бы отдельной палате, а Попов вообще лечение со своими соплями как она высказалась проходит дома. Прокуратура несомненно разберется в этом инциденте, пусть так не переживает.

3.11.2020 19:26
- гость -

3.11.2020 17:37 - Чел из Мз Ак.


Крыть то не чем, только щлюни на экран...

3.11.2020 19:27
Думец

Ну а что она сразу Путина не обвинила в этом? Очень много вопрос к руководству больницы и к коллегам, да и вообще к Юрию. Вся эта история очень мутная и требует разбирательства! А не сьёмок таких вот провокационных видео!

3.11.2020 19:28
Гость

Ну правда, когда закончиться этот беспредел, когда на этих двух дотянется рука правосудия, ведь чем дальше , тем они наглее и нет на них управы ((((

3.11.2020 19:39
Пётр

Там фигурировал персонаж под фамилией Терентьев, просто похоже на очередную раздутую заказуху.

3.11.2020 19:45
Пионер

Там фигурировал персонаж под фамилией Терентьев, просто похоже на очередную раздутую заказуху.

А ты, Петенька, шел бы в больничку поработать, а потом бы рассуждал о кровавой руке госдепа

3.11.2020 19:50
- гость -

3.11.2020 17:13
гость
сопля Попова
к сожалению в точку министерство..... захоронения

Надеюсь девушку не уволят всем медицинским работникам сил!! Здоровья и простым смертным выжить вопреки.
Думаю ждут жёсткие проверки верных псов- страховых компаний. Каждую запятую проверят. Лечить не могут, но штрафы, хлеб с икрой под лозунги заботы о пациенте жрать любят

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