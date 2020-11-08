Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 21 тысячу

В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали 235 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших коронавирусом теперь составляет 21 034.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Бийск – 21, Рубцовск – 19, Локтевский район – 13, Заринск – 12, Благовещенский район – 11, Усть-Пристанский район – 8, Алейск – 7, Змеиногорский, Ключевской, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Славгород, Завьяловский район – по 5 заболевших, Калманский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Баевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринский, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский районы – по 1 заболевшему.

За прошедшие сутки в крае умерло 13 человек. Шесть из них – от COVID-19. Общее число погибших достигло 871, из которых 429 скончались от коронавируса, еще 438 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.

Число тяжелых пациентов на 8 ноября составляет 629 человек, 174 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за весь период 17 662 человека, в том числе 275 за последние сутки.