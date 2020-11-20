Алтайский Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам тестирования на ковид

Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Консультации специалистов можно получить с 21 ноября по следующим телефонам в Барнауле:
- 8 (3852) 24-99-59;
- 8 (3852) 66-54-27;
- 8 (3852) 24-28-62;
- 8 (3852) 24-29-69;
- 8 (3852) 24-99-66;
- 8 (3852) 66-54-33.
В рамках всероссийской тематической горячей линии сотрудники ведомства смогут проконсультировать население по вопросам, связанным с тестированием на COVID-19, срокам его исполнения и выдаче результатов. Связаться со специалистами можно ежедневно с 9 до 17 часов.
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