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Алтайский крайсовпроф готовится к выборам главы

, ИА "Амител"
Большинство организаций выдвинули кандидатуру действующего руководителя
Иван Панов / Фото: алтксп.рф

Иван Панов / Фото: алтксп.рф

25 ноября в Алтайском крае состоится XXV отчетно-выборная конференция регионального краевого союза организаций профсоюзов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе крайсовпрофа.

Одним из ключевых событий станут выборы главы профобъединения. Большинство организаций, входящих в крайсовпроф, выдвинули кандидатуру действующего председателя Ивана Панова.

Его избрали 20 сентября 2018 года большинством голосов после отставки предыдущего руководителя Владимира Бабушкина. Других претендентов на пост главы крайсовпрофа не было.

Стоит отметить, что в этом году конференция пройдет в очном режиме с применением видео-конференц-связи. Такое решение принято в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.11.2020 09:04
- гость -

Чем они занимаются.

21.11.2020 09:21
- гость -

21.11.2020 09:04
- гость -
Чем они занимаются

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