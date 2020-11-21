Алтайский крайсовпроф готовится к выборам главы

25 ноября в Алтайском крае состоится XXV отчетно-выборная конференция регионального краевого союза организаций профсоюзов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе крайсовпрофа.

Одним из ключевых событий станут выборы главы профобъединения. Большинство организаций, входящих в крайсовпроф, выдвинули кандидатуру действующего председателя Ивана Панова.

Его избрали 20 сентября 2018 года большинством голосов после отставки предыдущего руководителя Владимира Бабушкина. Других претендентов на пост главы крайсовпрофа не было.

Стоит отметить, что в этом году конференция пройдет в очном режиме с применением видео-конференц-связи. Такое решение принято в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе.