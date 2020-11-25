Двух барнаульцев осудили за попытку ограбления матери и дочери в Горном Алтае

Двоих жителей Барнаула осудили по делу о разбойном нападении на женщину и ее дочь в Горно-Алтайске. 40-летнего горожанина признали виновным в разбое, а его 45-летнего приятеля – в пособничестве в покушении на кражу.

Как ранее писал amic.ru, в январе 2020 года мужчины приехали к дому местной жительницы, зная, что у нее хранится крупная сумма денег. Ночью злоумышленники попытались проникнуть внутрь жилища, однако вскрыть замок не удалось, и им пришлось дожидаться утра.

На следующий день, когда 16-летняя дочь хозяйки выходила из дома, один из "гастролеров" напал на нее с газовым баллончиком. Проникнув внутрь жилища, злоумышленник избил девушку и ее 45-летнюю мать.

Однако хозяйкам удалось отбиться – своими силами они вытолкали грабителя, который сразу же скрылся с места преступления. Злоумышленники вернулись в Алтайский край, где их и задержали.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, осужденный за разбойное нападение получил девять лет лишения свободы, а его товарищ – три года. Свое наказание мужчины будут отбывать в колонии строгого режима.