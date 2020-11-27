ОНФ: антибиотиков нет в каждой третьей аптеке Алтайского края

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг более 11 тыс. аптек во всех регионах страны и выявил отсутствие рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса препаратов.

Так, активисты обнаружили проблемы с наличием антибиотиков. Препараты с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в 35% аптек Алтайского края. Такой же показатель у Чечни. В Пензенской области антибиотики не нашли в 64% торговых точек.

Острая нехватка противовирусных препаратов с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон наблюдается в Мурманской области (66% аптек), на Камчатке (63%) и в Карачаево-Черкесии (58% аптек).

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, в целом по стране фармацевты 64% аптек пожаловались на несвоевременные поставки препаратов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее представители алтайского отделения ОНФ и зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев устроили проверку аптек Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, а также интересовались наличием масок и термометров. По итогам проверки Якушев признал, что ситуация с лекарствами в аптеках края хоть и улучшается, однако по-прежнему в торговых точках есть не все необходимые препараты.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные деньги на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, которые будут бесплатно раздавать ковидным больным, лечащимся на дому. По этой программе в Алтайский край поступила сначала первая партия препаратов, а чуть позже – вторая. Однако механизм раздачи по-прежнему понятен не до конца. Губернатор Виктор Томенко на недавнем заседании оперштаба поручил разработать четкий алгоритм доставки лекарств.