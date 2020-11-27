ОНФ: антибиотиков нет в каждой третьей аптеке Алтайского края

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг более 11 тыс. аптек во всех регионах страны и выявил отсутствие рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса препаратов.
Так, активисты обнаружили проблемы с наличием антибиотиков. Препараты с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в 35% аптек Алтайского края. Такой же показатель у Чечни. В Пензенской области антибиотики не нашли в 64% торговых точек.
Острая нехватка противовирусных препаратов с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон наблюдается в Мурманской области (66% аптек), на Камчатке (63%) и в Карачаево-Черкесии (58% аптек).
По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, в целом по стране фармацевты 64% аптек пожаловались на несвоевременные поставки препаратов.
Как уже сообщал amic.ru, ранее представители алтайского отделения ОНФ и зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев устроили проверку аптек Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, а также интересовались наличием масок и термометров. По итогам проверки Якушев признал, что ситуация с лекарствами в аптеках края хоть и улучшается, однако по-прежнему в торговых точках есть не все необходимые препараты.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные деньги на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, которые будут бесплатно раздавать ковидным больным, лечащимся на дому. По этой программе в Алтайский край поступила сначала первая партия препаратов, а чуть позже – вторая. Однако механизм раздачи по-прежнему понятен не до конца. Губернатор Виктор Томенко на недавнем заседании оперштаба поручил разработать четкий алгоритм доставки лекарств.
Комментарии
Врут. Всё хорошо в России. А в алтайском крае ещё лучше. Таменка и попов герои
Когда власть во главе с вождем закуклилась и изолировалась от населения страны это уже само по себе преступление!
Давайте, лопайте антибиотики. Получите резистентность, тогда ни один врач не вылечит.
Да, зачем нам антибиотики, "зелёнкой" будем лечить пневмонию. Зелёнки то хоть хватает? Спасибо эффективным менеджерам.
27.11.2020 09:12
- гость -
Столько пневмоний летом не было, что разобрали все аптеки подчистую.
Сперва фотоаппарата небыло , потом купить не могли, купили! А кого фоткать и кому фото отдавать не решили . Зато всё подконтролем !
27.11.2020 09:12
- гость -
Вы вирусную пневмонию антибиотиками собрались лечить? И да, гость от 9:00 прав - антибиотики не помогут в итоге никому - ни тем, кто их пил бесконтрольно, ни тем, кто не пил, но в итоге заразится резистентным штаммом.
27.11.2020 09:41
- гость -
Спасибо, батюшка, просветил, а то я не знаю, как пневмонии лечатся (лечфак92)
Месяц назад нужный антибиотик хорошо если в пяти аптеках города был, и то по одной упаковке. И несешься туда сломя голову, чтобы успеть купить. Так что 65% аптек с наличием антибиотиков это уже очень неплохо.
27.11.2020 09:51
- гость -
Так это с лечфака скупили все антибиотики? Тогда понятно.
Следующее что, витамины?
27.11.2020 09:51
- гость -
В таком случае не думаю, что вы за то, чтобы антибиотики покупать "впрок" и пить "на всякий случай".
27.11.2020 10:00
- гость -
Странные выводы.. Педфак?
27.11.2020 10:01
- гость -
Почему педфак? У вас война с учителями?
Странные выводы..
Не странные. Антибиотики в таких количествах продадут только врачам или знакомым врачей, аптекарей. Они же только по рецептам.
27.11.2020 10:09
- гость -
В педагогическом нет педфака)
27.11.2020 10:23
- гость -
В АлтГУ вроде как есть.