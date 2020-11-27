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ОНФ: антибиотиков нет в каждой третьей аптеке Алтайского края

, ИА "Амител"
По данным активистов, отсутствуют препараты с азитромицином, левофлоксацином, кларитромицином, моксифлоксацином
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг более 11 тыс. аптек во всех регионах страны и выявил отсутствие рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса препаратов.

Так, активисты обнаружили проблемы с наличием антибиотиков. Препараты с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в 35% аптек Алтайского края. Такой же показатель у Чечни. В Пензенской области антибиотики не нашли в 64% торговых точек.

Острая нехватка противовирусных препаратов с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон наблюдается в Мурманской области (66% аптек), на Камчатке (63%) и в Карачаево-Черкесии (58% аптек).

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, в целом по стране фармацевты 64% аптек пожаловались на несвоевременные поставки препаратов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее представители алтайского отделения ОНФ и зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев устроили проверку аптек Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, а также интересовались наличием масок и термометров. По итогам проверки Якушев признал, что ситуация с лекарствами в аптеках края хоть и улучшается, однако по-прежнему в торговых точках есть не все необходимые препараты.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные деньги на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, которые будут бесплатно раздавать ковидным больным, лечащимся на дому. По этой программе в Алтайский край поступила сначала первая партия препаратов, а чуть позже – вторая. Однако механизм раздачи по-прежнему понятен не до конца. Губернатор Виктор Томенко на недавнем заседании оперштаба поручил разработать четкий алгоритм доставки лекарств.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.11.2020 08:29
- гость -

Врут. Всё хорошо в России. А в алтайском крае ещё лучше. Таменка и попов герои

27.11.2020 08:40
- гость -

Когда власть во главе с вождем закуклилась и изолировалась от населения страны это уже само по себе преступление!

27.11.2020 09:00
- гость -

Давайте, лопайте антибиотики. Получите резистентность, тогда ни один врач не вылечит.

27.11.2020 09:12
- гость -

Да, зачем нам антибиотики, "зелёнкой" будем лечить пневмонию. Зелёнки то хоть хватает? Спасибо эффективным менеджерам.

27.11.2020 09:18
- гость -

27.11.2020 09:12
- гость -

Столько пневмоний летом не было, что разобрали все аптеки подчистую.

27.11.2020 09:31
- гость -

Сперва фотоаппарата небыло , потом купить не могли, купили! А кого фоткать и кому фото отдавать не решили . Зато всё подконтролем !

27.11.2020 09:41
- гость -

27.11.2020 09:12
- гость -
Вы вирусную пневмонию антибиотиками собрались лечить? И да, гость от 9:00 прав - антибиотики не помогут в итоге никому - ни тем, кто их пил бесконтрольно, ни тем, кто не пил, но в итоге заразится резистентным штаммом.

27.11.2020 09:51
- гость -

27.11.2020 09:41
- гость -

Спасибо, батюшка, просветил, а то я не знаю, как пневмонии лечатся (лечфак92)

27.11.2020 09:59
- гость -

Месяц назад нужный антибиотик хорошо если в пяти аптеках города был, и то по одной упаковке. И несешься туда сломя голову, чтобы успеть купить. Так что 65% аптек с наличием антибиотиков это уже очень неплохо.

27.11.2020 10:00
- гость -

27.11.2020 09:51
- гость -

Так это с лечфака скупили все антибиотики? Тогда понятно.
Следующее что, витамины?

27.11.2020 10:01
- гость -

27.11.2020 09:51
- гость -
В таком случае не думаю, что вы за то, чтобы антибиотики покупать "впрок" и пить "на всякий случай".

27.11.2020 10:01
- гость -

27.11.2020 10:00
- гость -
Странные выводы.. Педфак?

27.11.2020 10:09
- гость -

27.11.2020 10:01
- гость -

Почему педфак? У вас война с учителями?

27.11.2020 10:13
- гость -

Странные выводы..

Не странные. Антибиотики в таких количествах продадут только врачам или знакомым врачей, аптекарей. Они же только по рецептам.

27.11.2020 10:23
- гость -

27.11.2020 10:09
- гость -
В педагогическом нет педфака)

27.11.2020 10:53
- гость -

27.11.2020 10:23
- гость -

В АлтГУ вроде как есть.

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