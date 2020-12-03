103 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за прошедшие сутки

За последние сутки в Горном Алтае выявили 103 новых случая коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. За все время в регионе зарегистрировали 11 604 заболевших COVID-19.

Диагноз подтвердился у 29 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 19 жителей Шебалинского района, в том числе у пяти детей; у 13 жителей Майминского района; у 12 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у пяти жителей Онгудайского района; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чойского района; у четырех жителей Чемальского района; у трех жителей Турочакского района; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка.

За прошедшие сутки выздоровели 266 человек. Всего из больниц региона выписали 10 475 пациентов.