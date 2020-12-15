Еще пять смертей от COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

В Республике Алтай зафиксировали еще пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, зараженные умерли еще в ноябре, однако патологоанатомы установили причину только сейчас.

Скончались 68-летняя жительница Шебалинского района, 55-летняя жительница Усть-Канского района, 42-летний житель Усть-Канского района, 67-летняя жительница Горно-Алтайска и 68-летняя жительница Майминского района. По заключению специалистов, смерть наступила в результате вирусной пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 133 летальных случая у пациентов с коронавирусом, в том числе 127 – от COVID-19, еще шесть – от иных причин.

Также за сутки в Горном Алтае выявили 55 новых случаев заражения. Диагноз лабораторно подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 12 детей; у 12 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у четырёх жителей Майминского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Турочакского района и у одного ребёнка в Усть-Коксинском районе.

Всего за время пандемии в регионе насчитывается 12 652 случая инфекции. Выздоровели 12 103 человека, из которых 52 – за последние сутки.