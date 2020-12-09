Популярные у российских туристов страны могут открыться не раньше сентября 2021 года

Границы ряда популярных у российских туристов стран могут оставаться закрытыми до сентября 2021 года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"Границы могут быть закрыты до сентября", – цитирует его ТАСС.

Игнатьев отметил, что многие туроператоры, которые работают с туристами из РФ, в этом году не получили своих клиентов.

Напомним, в марте Россия закрыла авиасообщение с рядом стран из-за пандемии коронавируса. Летом возобновились полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позднее стали доступны ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия, Швейцария, Франция и Сербия.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Алтайского края не спешат заранее приобретать путевки за границу на Новый год, а откладывают покупку на последний момент. Представители турфирм объясняют: отдыхающие опасаются, что из-за пандемии коронавируса зарубежные страны вновь могут закрыть для въезда.