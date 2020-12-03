Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на новогодние праздники

Городские власти попросили туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год. Виной тому пандемия коронавируса, заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

"Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", – цитирует Елина РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения для предприятий общественного питания. В частности, кафе и ресторанам запрещается принимать посетителей с 30 декабря по 3 января.