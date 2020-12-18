В Барнауле строят ледовый лабиринт в снежном городке. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле активно ведут работы по установке главного новогоднего городка. 18 декабря подрядчики строят ледовый лабиринт и придают необходимую форму ледяным фигурам.

Ранее на площадке сделали красивые ворота и украсили ее снежными фигурами, смонтировали 32-метровую зеленую елку и новые светодиодные перетяжки. Как выглядит главная барнаульская новогодняя площадка сейчас, проверяла фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина.

Ранее amic.ru писал, что больших горок было решено не возводить, но юных барнаульцев порадуют несколькими маленькими. Также здесь запланировано 14 ледовых барельефов, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символ наступающего года – Бык, сделанный изо льда.

Из новшеств в этом году будут светодиодные фигуры на столбах в виде бокалов, пять 35-метровых светодиодных перетяжек, а со стороны улицы Молодежной подвесят новый светящийся герб Барнаула.

Все работы должны закончить к 25 декабря. Демонтируют снежный городок 15 января. Официального открытия и праздничных гуляний из-за сложной эпидобстановки в этом году на площади Сахарова не будет.