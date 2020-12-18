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В Барнауле строят ледовый лабиринт в снежном городке. Фоторепортаж

, ИА "Амител"
Работы по украшению площади Сахарова продолжаются

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле активно ведут работы по установке главного новогоднего городка. 18 декабря подрядчики строят ледовый лабиринт и придают необходимую форму ледяным фигурам.

Ранее на площадке сделали красивые ворота и украсили ее снежными фигурами, смонтировали 32-метровую зеленую елку и новые светодиодные перетяжки. Как выглядит главная барнаульская новогодняя площадка сейчас, проверяла фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина.

Ранее amic.ru писал, что больших горок было решено не возводить, но юных барнаульцев порадуют несколькими маленькими. Также здесь запланировано 14 ледовых барельефов, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символ наступающего года – Бык, сделанный изо льда.

Из новшеств в этом году будут светодиодные фигуры на столбах в виде бокалов, пять 35-метровых светодиодных перетяжек, а со стороны улицы Молодежной подвесят новый светящийся герб Барнаула.

Все работы должны закончить к 25 декабря. Демонтируют снежный городок 15 января. Официального открытия и праздничных гуляний из-за сложной эпидобстановки в этом году на площади Сахарова не будет. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

18.12.2020 14:29
- гость -

Судя по ценнику лёд в Сибирь везут из Германии

18.12.2020 14:37
- гость -

из Антарктиды!!!!!!!!

18.12.2020 14:45
- гость -

Во время моего детства такие лабиринты из снега делали. Дешевле, но детям интересно было в них играть. Детям без разницы - из снега или ледяных блоков, главное, чтобы было.

18.12.2020 15:03
- гость -

Раньше за деньгами так не гонялись . Сейчас время другое и контроля за расходом средств нет.

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