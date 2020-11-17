Далеко переезжать не пришлось. Стало известно, где в Барнауле разместят "Посуда Центр"

Магазин "Посуда Центр", на месте которого откроется ковидный госпиталь, переехал в соседнее здание – ТЦ "Геомаркет". Там он займет первый этаж, рядом с входом с проспекта Ленина.

Фото вывески с фасада здания опубликовано в сообществе Barnaul 22. Согласно информации, магазин товаров для дома откроется 26 ноября.

Напомним, что решение развернуть ковидный госпиталь на базе торгового центра на проспекте Ленина, 154, приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

В качестве других вариантов власти рассматривали ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской, однако они не удовлетворили требованиям. Для посетителей магазин закрыли 2 ноября, на данный момент процесс развертывания госпиталя продолжается.