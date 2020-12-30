Следком разыскивает 15-летнюю девочку, которая пропала в Рубцовске

Следственный комитет проводит доследственную проверку по сообщению о пропаже 15-летней жительницы Рубцовска. По данным правоохранителей, девочка вышла из дома вечером 21 декабря и на данный момент ее местоположение не установлено.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на вид ей около 15 лет, среднего телосложения с черными волосами. Была одета в короткую норковую шубу, синие джинсы и короткие сапоги.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых могла исчезнуть несовершеннолетняя. Жителей города, которым что-либо известно об исчезновении либо видевших ее, просят сообщать по телефонам 8 (3852) 29-80-39 и 02 (для абонентов сотовой связи 102).