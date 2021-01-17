Воскресенье, 17 Январь, 19:30

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,55
€ 89,25
-4°


3568209 +23586
Обь
-10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021

, ИА "Амител"
Она проходит вторую стадию клинических испытаний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российская вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали в центре имени Чумакова, может вступить в оборот в марте текущего года. Об этом в эфире канала "Россия-1" рассказал директор центра по развитию Константин Чернов.

Сейчас в центре завершают вторую стадию клинических испытаний препарата - эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах. Чернов надеется на то, что новый препарат будет наиболее комплексным. 

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он. 

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
19:13
Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021 0
18:45
Скончался герой Советского Союза Николай Антошкин 0
18:17
Автомобиль Росгвардии провалился в канаву в Барнауле 0
17:48
Некоторые приложения для смартфонов могут содержать в себе опасный вирус 0
17:06
Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию 4
16:40
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей территории России 1
16:10
Грузовик опрокинулся на бок на трассе в Алтайском крае 0
15:45
Эксперт рассказал, кому из россиян будут платить пенсию 30 тысяч рублей 1
15:16
Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время 4
14:52
Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска 3
14:28
Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома 5
13:50
Игра в снежки у памятника на Украине закончилась поножовщиной 5
13:12
Мужчина с ножом и топором ограбил магазин в Алтайском крае 5
12:45
Барнаулец потерял 22 тысячи рублей, "купив" снегоход у мошенников 0
12:14
Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула 3
11:37
15 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае 6
11:09
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
10:39
На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19 28
10:07
Жестокое ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула 5
09:39
Минцифры проведет эксперимент по замене водительских прав на QR-коды 9
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 8
08:39
В Барнауле восстановят парк "Юбилейный" на президентский грант 30
08:11
Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле 0
07:40
Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги 14
07:07
Проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн 1
06:32
Этот кот сломался, несите другого. Фотоподборка о странностях наших питомцев 3
06:01
До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 января 1
23:50
Такой день. Жалобы на бийский роддом и нападение на медиков в Барнауле 1
23:13
В России создали тест, выявляющий коронавирус за полтора часа 3
22:47
Инвалида обвиняют в убийстве 25-летнего жителя Алтайского края 2
22:11
Умер глава группы компаний Ротшильдов 4
21:44
Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами 0
21:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 3
20:42
"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае 13
20:17
Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском 1
19:46
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске 0
19:13
В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка 0
18:39
Подозреваемого в убийстве редактора СМИ задержали 3
18:13
+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
17:39
Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани 1
17:15
Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
16:58
Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение 2
16:28
В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео 4
15:53
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:24
"Нервотрепка ого-го какая!" Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия 1
14:48
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса в России 2
14:20
37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае 0
13:47
Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us 0
13:15
Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле 1
12:44
Семья Хабиба Нурмагомедова считает, что боец сможет выйти еще на один бой 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.