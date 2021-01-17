Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021

Российская вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали в центре имени Чумакова, может вступить в оборот в марте текущего года. Об этом в эфире канала "Россия-1" рассказал директор центра по развитию Константин Чернов.

Сейчас в центре завершают вторую стадию клинических испытаний препарата - эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах. Чернов надеется на то, что новый препарат будет наиболее комплексным.

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он.