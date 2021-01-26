22 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки в Республике Алтай выявили 22 случая коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии теперь составляет 15 196 человек, свидетельствуют последние данные регионального оперштаба.

Диагноз подтвердился у семи жителей города Горно-Алтайска; у семи жителей Усть-Канского района; у семи жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Майминского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трех человек – симптомы пневмонии.

Выздоровели в республике за весь период 14 345 пациентов с коронавирусом, в том числе 105 человек выписали из больниц за последние 24 часа.