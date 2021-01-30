32 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки в Республике Алтай выявили 32 случая коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии теперь составляет 15 427 человек, сообщили в оперштабе региона.

Диагноз подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска; у семи жителей Усть-Канского района; у четырёх жителей Майминского района; у четырёх жителей Турочакского района; у двух жителей Улаганского района; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Усть-Коксинского района; у одного жителя Чемальского района; у одного жителя Чойского района.

Выздоровели в республике за весь период 14 665 пациентов с коронавирусом, в том числе 68 человек выписали из больниц за последние 24 часа.

Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 183 случая COVID-19. Выздоровели еще 176 пациентов, скончались — 15 человек.