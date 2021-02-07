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45 случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
Выздоровели от ковида еще 28 пациентов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Горном Алтае выявили 45 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 15 712 человек, сообщает оперативный штаб республики.

Диагноз подтвердили у 20 жителей Усть-Коксинского района, у 17 жителей города Горно-Алтайска, у шести жителей Усть-Канского района, у двух жителей Майминского района.

Всего в Республике Алтай от коронавируса выздоровели 15 109 пациентов. При этом 28 пациентов вылечились за последние сутки.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусом глава Республики Алтай Олег Хорохордин собирается пройти вакцинацию препаратом "Спутник V". Однако прививку он намерен поставить, когда у него снизится титр антител к вирусу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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