Представитель РПЦ усомнился в эффективности закона о блокировке мата в соцсетях

Закон о блокировке мата в социальных сетях может оказаться столь же неэффективным, как и статья КоАП о нарушении общественного порядка. Такое мнение выразил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), пишет ТАСС.

"Увы, едва ли не каждый житель нашей страны может себя уличить в бытовом употреблении матерной лексики: для кого-то – с едва ли не ежеминутной регулярностью, а для кого-то – с регулярностью крайне редкой и исключительной. Или не уличить – кто-то, может быть, этим и красоваться будет. И да, вероятно, что вступивший в силу закон будет столь же малоэффективен, сколь малоэффективна статья 20.1 КоАП в части борьбы с матерной лексикой в общественных местах", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, с 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые обязывают соцсети самостоятельно выявлять и удалять нецензурные слова и прочий незаконный контент. Россияне на закон о запрете мата ответили матом.