Почти 50 тысяч жителей Алтайского края проходят вакцинацию от коронавируса

49 621 житель Алтайского края прошел вакцинацию против коронавируса. Из них более 34 тысяч получили первый компонент, а свыше 15 тысяч – оба компонента.
Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, в медучреждения поступила очередная партия вакцины – по больницам и поликлиникам распределили еще 9400 доз препарата, всего в край поставили 75 942 комплекта вакцины.
Сейчас в прививочной кампании участвует 81 медорганизация. Чтобы вакцинация стала еще доступнее жителям региона, в районах увеличивают количество прививочных пунктов. К примеру, на территории Первомайского района на постоянной основе работают прививочные кабинеты в ЗАТО Сибирский, Березовке и Первомайском.
Комментарии
Люди вы что делаете. У вас каша в голове.
Каша в голове у Израиля, который привил уже более 80-90% процентов своего населения и планирует закончить прививочную кампанию уже в марте. Ну как каша.... С апреля они уже планируют жить обычной жизнью, снять все, даже формальные ограничения, открыть границы и зарабатывать на туризме и т.д.... А мы, как самые умные, так и будем болтаться в прорубе и не здесь, и не там....
"Люди вы что делаете. У вас каша в голове."
???
26.02.2021 14:15
- гость -
Приличная оттуда часть привилась в Москве.
Европа даже прививочные туры организовала в мордор для "запрещенных" у себя вакцин.
Бггг.
договариваться?
что врачи вдруг забыли о клятве:"не навреди!"- только после 21 дня после болезни показаны прививки-после заболевания воспаления легких на основе 1 прививки-лечение проходило в ковод.госпитале города Новоалтайска -вторая прививка поставлена через неделю после выписки из гоститаля--как итог инсульт-лежит мужчина в больнице.
народ,отгадай зачем власть так торопится с прививками ?
26.02.2021 16:23
гость
договариваться?
что врачи вдруг забыли о клятве:"не навреди!"- только после 21 дня после болезни показаны прививки-после заболевания воспаления легких на основе 1 прививки-лечение проходило в ковод.госпитале города Новоалтайска -вторая прививка поставлена через неделю после выписки из гоститаля--как итог инсульт-лежит мужчина в больнице.
народ,отгадай зачем власть так торопится с прививками ?
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Это называется "торопится"? Какой процент от населения РФ привит? Это крохи.
А то, что любую прививку ставят не сразу после болезни, это и не врач знает. К тому же, покажите заключение, где именно вакцинация указана причиной инсульта вашего мужчины. Пока это похоже на фантазию.