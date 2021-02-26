Почти 50 тысяч жителей Алтайского края проходят вакцинацию от коронавируса

49 621 житель Алтайского края прошел вакцинацию против коронавируса. Из них более 34 тысяч получили первый компонент, а свыше 15 тысяч – оба компонента.

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, в медучреждения поступила очередная партия вакцины – по больницам и поликлиникам распределили еще 9400 доз препарата, всего в край поставили 75 942 комплекта вакцины.

Сейчас в прививочной кампании участвует 81 медорганизация. Чтобы вакцинация стала еще доступнее жителям региона, в районах увеличивают количество прививочных пунктов. К примеру, на территории Первомайского района на постоянной основе работают прививочные кабинеты в ЗАТО Сибирский, Березовке и Первомайском.