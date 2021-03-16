В Республике Алтай за сутки выявили 16 случаев COVID-19

За последние сутки в Республике Алтай зарегистрировали 16 случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 16 485. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19 во вторник, 16 марта.

"Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Усть-Коксинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек – симптомы пневмонии", – говорится в сообщении.

За весь период в республике выздоровел 16 191 пациент, в том числе 10 – за минувшие сутки. Летальных исходов за прошедшие 24 часа в регионе не зафиксировали.