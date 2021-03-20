Новая магнитная буря в марте продлится три дня

Ещё одна магнитная буря обрушится на Землю в конце марта. Её пик придётся на 28, 29 и 30 марта, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. Мощность магнитных волн в эти дни составит пять баллов.

Отметим, что предыдущая магнитная буря зафиксирована 18 и 19 марта. После неё, по прогнозам учёных, ещё три дня магнитосфера будет возмущённой, что соответствует четырём баллам.

По оценкам экспертов, во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, нарушения сна, обострение хронических заболеваний и упадок сил.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".