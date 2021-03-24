Алтайский край вошёл в топ-5 экологически чистых регионов России

Алтайский край занял пятое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зелёный патруль" по итогам зимы 2020-2021 года.

Республика Алтай стала третьей в рейтинге, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты. Хакасия заняла 35-е место, Томская область – 39-е, Кемеровская – 52-е, Новосибирская – 65-е, а Республика Тыва – 66-е.

Три сибирских региона оказались в тройке худших. Красноярский край занял 83-е место, а Омская и Иркутская области расположились на 84-й и 85-й строчках соответственно.

Напомним, четыре раза в год специалисты "Зелёного патруля" замеряют природно-охранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы регионов России. Алтайский край и Республика Алтай уже не первый раз входят в первую пятёрку рейтинга.