Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у четырёх жителей Усть-Канского района, у жителя города Горно-Алтайска, у жителя Майминского района. С начала пандемии в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 650 случаев инфицирования.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились два пациента. По данным на 29 марта, за весь период в регионе выздоровели 16 252 человека.

Всего проведено 192 910 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 99 проб.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрёк массовое заражение COVID-19 среди домашних и сельскохозяйственных животных на следующем этапе пандемии коронавируса.