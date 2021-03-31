В Алтайском крае разработали уникальную методику реабилитации после коронавируса

Методику реабилитации для постковидных пациентов разработали в Белокурихе. Лечение там комплексное и помогает бороться с целым рядом последствий. Как отмечают специалисты, почти 45% людей, которые перенесли коронавирус, получают осложнения на лёгкие. Также после болезни у многих возникают проблемы с психикой и другими органами.

Вода из радоновых источников нормализует работу сердечно-сосудистой системы, а чистый воздух оздоравливает лёгкие. Также для гостей города-курорта есть специальная программа психологической помощи, сообщает "МИР 24".

Ранее Алтайский край включили в топ-10 субъектов России, наиболее активно использующих программы реабилитации после COVID-19. Регион занял седьмую строчку списка.