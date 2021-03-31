МРОТ в России может превысить 13 тысяч рублей в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году может вырасти на 4,7% (до 13 393 рублей), а в 2023 – на 5,8% (до 14 170 рублей). Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022-2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на 4,7% и 5,8% соответственно. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", – цитирует её слова ТАСС.

Напомним, что в 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. По сравнению с 2020 годом он вырос на 5,46% – тогда этот показатель был на уровне 12 130 рублей.

При этом в январе 2021 года правительство изменило порядок исчисления показателя – больше он не привязан к прожиточному минимуму и высчитывается исходя из медианной зарплаты.