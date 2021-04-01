В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров

Семь рублёвых миллиардеров в Алтайском крае официально задекларировали свои доходы в 2020 году, что более чем в два раза превышает показатели 2019-го (три человека), заявил на пресс-конференции руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко. Об этом сообщает "Алтайская правда".

По его словам, из семи миллиардеров двое получили деньги от продажи акций, остальные – от "оптовой торговли мясом, сахаром, продуктами и консервами из мяса, от производства сыра и сырных продуктов, переработки и консервирования рыбы".

Шесть жителей региона задекларировали от 500 миллионов до миллиарда рублей (75% к аналогичному периоду прошлого года). От 100 млн до 500 млн рублей заработали 42 налогоплательщика, что соответствует уровню прошлого года.

В целом миллионеров стало 8,3 тысячи человек. Это на 16% больше, чем в 2019 году.

В общей сложности налогоплательщики региона подали на 37% больше деклараций, чем в 2020-м. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 2,7 млрд рублей (+8% по отношению к прошлому году).

Правом на социальные налоговые вычеты, как и в прошлом году, воспользовались 22 тысячи налогоплательщиков.

Имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 75 тысяч человек (+3%).

Напомним, свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.