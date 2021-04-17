Готовимся к худшему. Глава МЧС Алтая о том, как начался паводок и чего ждать дальше

Первая волна паводка на Алтае заставила спасателей понервничать, но в целом проходит вполне спокойно. Впрочем, алтайские экстренные службы не расслабляются и продолжают готовиться к самым худшим сценариям, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Генерал-майор объяснил, как удалось уберечь алтайские сёла от большой воды, чего ждать от второй волны паводка и почему люди, которые снимают затопления на телефон, поступают нехорошо.

О том, как начался паводок на Алтае

– У нас изначально были достаточно спокойные прогнозы на этот паводок, учитывая снегозапас, промерзание почвы и состояние ледового покрова. И в принципе этот прогноз оправдывается. Но мы, конечно, всегда готовимся к наихудшей обстановке, чтобы быть готовыми ко всему. По самым пессимистичным сценариям, в первую волну на территории Алтайского края риск подтопления есть в 83 населённых пунктах.

В этом году активная фаза половодья началась 5 апреля. Тогда вскрылся Чумыш и некоторые малые реки. Заблаговременно, ещё 30 марта, мы направили оперативные группы ГУ МЧС в южные районы края, где была наибольшая угроза. Они там и сейчас работают.

В некоторых районах края паводок наступил на 2-5 дней раньше срока. Это заставило нас немножко понервничать, применить в том числе и авиацию. Работали с беспилотными системами, постоянно мониторили состояние рек. Это позволило нам сработать точечно и качественно.

С 9 апреля в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности, чтобы координировать силы и средства спасателей наиболее эффективно.

Могу уже сейчас сказать, что паводок не идёт по прогнозу 2018 года, как многие полагали. Вообще, любой паводок по своему сценарию уникальный. Любая чрезвычайная ситуация имеет свой характер и не похожа на другие.

Сколько домов подтопило?

– Держим ситуацию на контроле в семи населённых пунктах. Подтопленных жилых домов там нет: только 20 приусадебных участков и четыре участка местных дорог. Проезд затруднён к 12 домам.

На реке Чумыш мы провели взрывные работы в местах заторов. Благодаря этому мы не допустили подтопления Краснощёково, Белоглазово, Карпово-2 и других населённых пунктов ниже по течению. А в Карпово-2 ещё и разворачивали водоналивные дамбы на случай, если пойдёт вода.

В Петропавловском, Краснощёковском и Солтонском районах работает группировка из Сибирского спасательного центра. Спасатели прочистили больше 50 водоотводных каналов, укрепили дорожное полотно, отсыпали дамбы.

Сейчас обстановка стабильная. Мы наблюдаем достаточно плавное течение половодья. Учитывая температурные особенности в Алтайском крае, прогнозируем спокойное снижение уровня рек. Тем не менее к критической отметке приблизился уровень реки Алей в Алейске. Также держим на контроле Рубцовск. Но там идут естественные процессы, активное таяние снега. И экстренных прогнозов сейчас нет.

Почему спасатели не всегда могут остановить стихию

– В районах наши оперативные группы работают совместно с администрацией. Постоянно мониторим ситуацию с воздуха и беспилотниками, и пилотируемой авиацией. Особенно реки, которые могут принести опасность.

В Алтайском крае сейчас работает 51 водомерный пост. Ещё 16 мы выставляем дополнительно. Уровень воды отслеживается каждый час. Если он приближается к критической отметке, оповещаем население. И это не просто SMS: в каждом населённом пункте обходим жителей по дворам.

Наши авиационные системы позволяют составлять подробные цифровые планы местности – ортофотопланы. По ним мы видим, какие участки и какие дома попадут в зону подтопления. И МЧС точно знает, кого надо оповестить и что предпринять, чтобы минимизировать последствия.

Но в некоторых случаях стихию не всегда можно остановить – только уменьшить последствия. Это ведь традиционные и естественные процессы – таяние снега и льда. И иногда идти против природы чревато для других населённых пунктов. Например, применение авиации и проведение взрывных работ не всегда эффективно и оправданно. К нам в этом году обращались жители некоторых районов: "Затор стоит, надо снимать". А мы прогноз составляем и видим: если убрали бы, получили бы ЧС в населённых пунктах ниже по течению.

Самое главное для нас – не допустить подтопления жилых домов и социально значимых объектов.

Что делать людям при встрече большой воды?

– В этом году мы все подтопления фиксируем в традиционных местах. Там, где каждый год существует опасность. И жители этих населённых пунктов, где топит каждый год, как правило, и так уже знают, что нужно делать. Но и мы, конечно, раздаём памятки, постоянно выступаем в СМИ. Рассказываем, как себя вести.

Самое главное – оповестить экстренные службы. Телефон, по которому можно позвонить всегда, 112. Спасателям нужно дать возможный максимум информации: что именно происходит и где, есть ли пострадавшие.

Подчёркиваю, это должно быть самым первым: не снимать на телефон, а позвонить. Когда приходит паводок, многие начинают снимать большую воду на видео и поднимать панику в соцсетях. Мы по этим участкам потом проверяем информацию – а никто из жителей не звонил. Вот, по Хабарскому району недавно прошла информация, что вода пошла. Начинаем разбираться – ни в одну службу звонка не поступило.

Мы, конечно, мониторим и СМИ, и соцсети. Отрабатываем каждое сообщение и реагируем. Но это драгоценные минуты, а иногда и часы, которые мы просто теряем.

Если вы понимаете, что большая вода придёт, нужно подготовиться: очистить участок, а все вещи в доме поднять повыше, чтобы не намокли. По возможности, конечно, застраховать своё имущество, чтобы в случае утраты потом получить компенсацию.

Какой будет вторая волна паводка на Алтае?

– Мы уже готовимся и ко второй волне. Но точно спрогнозировать её в настоящий момент не получается. Традиционно по срокам это май-июнь, когда тают ледники в Республике Алтай. Сейчас снегозапас в горах чуть выше нормы. Но вторую волну паводка в любой момент может осложнить резкий подъём температуры. Плюс дожди в горах тоже могут резко ухудшить ситуацию.

Поэтому мы, опять же, не расслабляемся. В Алтайском крае 39 районов подвержены подтоплениям и в первую, и во вторую волну половодья. И мы, как я уже говорил, готовимся именно по наихудшему развитию ситуации. Но надеемся при этом на лучшее.