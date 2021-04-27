В Алтайском крае умер заслуженный врач РФ Александр Шлегель

Ушёл из жизни заслуженный врач России Александр Шлегель, проработавший почти полвека в онкологическом диспансере Бийска. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Прощание с онкологом пройдёт 28 апреля в ритуальном зале "Орфей" с 10 до 12 часов. Коллеги смогут проститься с медицинским работником в бийском онкодиспансере с 12:30 до 13:00.
Александр Шлегель начал трудиться в онкодиспансере в 1974 году и стоял у истоков кабинетов эндоскопической и ультразвуковой диагностики, которые были открыты при его непосредственном участии.
В 1982 году Александр Шлегель назначен главным врачом онкодиспансера, с 1996 года – заместитель главврача по медицинской части.
В 1990 году награждён отраслевым знаком "Отличнику здравоохранения", в 2010 году – нагрудным знаком "За заслуги перед г. Бийском" III степени, в 2016 году ему присвоено звание "Заслуженный врач РФ".
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