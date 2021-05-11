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Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 60 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3048, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 60 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 392. Выздоровели 45 311 человек (+52 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 18, Камень-на-Оби – 7, Рубцовск – 5, Бийский район – 3, Алейск, Славгород, Локтевский район – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 171 пациент, из них 73 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 389 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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