Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3048, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 60 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 392. Выздоровели 45 311 человек (+52 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 18, Камень-на-Оби – 7, Рубцовск – 5, Бийский район – 3, Алейск, Славгород, Локтевский район – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 171 пациент, из них 73 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 389 коек.
Комментарии