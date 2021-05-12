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Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай за последние сутки выявили пять случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 852. Об этом в среду, 12 мая, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Выздоровели ещё шесть пациентов. Всего в республике коронавирусом переболели 16 547 человек.

Скончались в Горном Алтае ещё двое человек. Таким образом, всего в регионе умерли 269 пациентов с COVID-19, в том числе 233 – от самой инфекции.

Ранее учёные назвали симптомы, повышающие риск смерти при COVID-19 в шесть раз. Как оказалось, существенную опасность несут в себе неврологические заболевания.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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