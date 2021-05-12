Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за последние сутки выявили пять случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 852. Об этом в среду, 12 мая, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Выздоровели ещё шесть пациентов. Всего в республике коронавирусом переболели 16 547 человек.
Скончались в Горном Алтае ещё двое человек. Таким образом, всего в регионе умерли 269 пациентов с COVID-19, в том числе 233 – от самой инфекции.
Ранее учёные назвали симптомы, повышающие риск смерти при COVID-19 в шесть раз. Как оказалось, существенную опасность несут в себе неврологические заболевания.
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