24 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 24 случая коронавируса. Об этом в среду, 2 июня, сообщает оперативный штаб региона.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у жителя Улаганского района и у жителя Усть-Канского района.

Таким образом, общее число заражений за весь период в регионе выросло до 17 124. Выздоровели из этого числа 16 663 человека, в том числе шестеро – за последние сутки.

Скончался ещё один пациент с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 284 летальных исхода.