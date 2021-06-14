Свыше 60 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 52 473 человека. Скончались за прошедшие сутки четыре пациента (3316 с начала пандемии).
По состоянию на 14 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 681 человек. Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 90.
"На утро 14.06.2021 года прививается 274 356 человек, в том числе 47 811 человек получили первую прививку, 226 545 человек полностью привиты (получили две прививки)", – сказано в сообщении оперштаба.
Комментарии
Слышал от сотрудницы 5-й, что только за одни сутки привезли на скорой 50 человек.
Очень странно, солнце, жара, хороший иммунитет - и всплеск...
Люди принаглели им бесплатно прививку а они думают или парафинят своих-же производителей.
Только не надо про налоги и что это за их-же счет.За многое платим хоть и за наши налоги эти шараги работают.
14.06.2021 13:02
- гость -
Печально... К сожалению, ковид жары не боится.
Слышал от сотрудницы 5-й, что только за одни сутки привезли на скорой 50 человек.(с)
да, да, совершенно верно! ..шляются без масок, а потом жалуются. Под попадете на иВЛ, к врачам не обращайтесь! Все надо закрыть и пусть сидят дома, раз ума нет поберечься.
14.06.2021 13:03
гость
Люди принаглели им бесплатно прививку а они думают или парафинят своих-же производителей
А нет доверия этой прививке! Ещё надо разобраться что там в ней внутри!
14.06.2021 13:41
- гость -
да, да, совершенно верно! ..шляются без масок
А счего ты решил что маска тебе поможет от вируса? Комиксы посмотрел про это?
Есть мнение, что это сильное заблуждение которое способствует распространению которое кому-то выгодно.
14.06.2021 13:43
- гость -
Дело даже не в этом, там уже другой штамм на горизонте, так теперь от каждого прививка будет?)
14.06.2021 13:46
- гость -
Дело даже не в этом, там уже другой штамм на горизонте, так теперь от каждого прививка будет?)
Ага, как от гриппа - эффект никакой в лучшем случае. Но у TEVA походу план саааавсем другой в этой фигне!
Гостю 13.02
Спросите у неё, после какой они прививки все там лежат?
5-я берет сейчас только с подтвержденной пневмонией - остальные домой.
14.06.2021 13:56
- гость -
Чушь не пишите!
14.06.2021 13:46
- гость -
Дело даже не в этом, там уже другой штамм на горизонте, так теперь от каждого прививка будет?)
Раньше бабы рожали по 10 детей, 3 умерло, 7 сильненьких выжило, работал естественный отбор и было быстрое восполнение после эпидемий.
А сейчас после учебы, карьеры, квартиры и машины рожают одного хиленьго в 40+ лет, медицина вытягивает, как тут без прививок обойтись? Вырождаемся...
14.06.2021 13:43
- гость -
А нет доверия этой прививке!
К ковиду у вас есть доверие?
В Великобритании треть умерших от индийского штамма были полностью провакцинированы. Название вакцины, естественно, не сообщают.
14.06.2021 14:06
- гость -
А нет доверия этой прививке!
К ковиду у вас есть доверие?
А это совсем не значит что надо вкалывать себе всякую непонятную фигню!
14.06.2021 14:11
- гость -
А это совсем не значит что надо вкалывать себе всякую непонятную фигню!
Вы наверное и хирургу при операции всегда советуете, что делать дальше.
14.06.2021 13:46
- гость -
А счего ты решил что маска тебе поможет от вируса? Комиксы посмотрел про это?
Есть мнение, что это сильное заблуждение которое способствует распространению которое кому-то выгодно.
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Вы откуда такие вывалились? При любой эпидемии вводят масочный режим. Не понимаешь, как маска защищает от распространения вирусов, иди получи медицинское образование. Там тебе подробно всё объяснят.
14.06.2021 14:11
- гость -
А нет доверия этой прививке!
К ковиду у вас есть доверие?
А это совсем не значит что надо вкалывать себе всякую непонятную фигню!
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Еще одна дyрила.
Если конкретно тебе непонятен состав вакцины, иди на специализированные сайты, проси показать тебе сертификаты, объснить состав и прочее.