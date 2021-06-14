Свыше 60 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 52 473 человека. Скончались за прошедшие сутки четыре пациента (3316 с начала пандемии).

По состоянию на 14 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 681 человек. Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 90.

"На утро 14.06.2021 года прививается 274 356 человек, в том числе 47 811 человек получили первую прививку, 226 545 человек полностью привиты (получили две прививки)", – сказано в сообщении оперштаба.