Ещё 25 человек заболели ковидом в Республике Алтай

В Горном Алтае за прошедшие сутки выявили 25 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб республики.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района и у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 17 450 заражений коронавирусом. Из этого числа выздоровели 16 869 пациентов, в том числе восемь – за последние сутки.

Ранее в регионе скончались 284 человека с COVID-19. В 239 случаях непосредственной причиной смерти стала инфекция.