Алтайский край заготовил больше половины всех собранных в России дикоросов за 2020 год

Алтайский край вошёл в список лидеров по заготовке диких ягод и плодов за 2020 год. Одно из местных предприятий собрало и заготовило 202,7 тонны дикоросов, что составляет 60% от общего собранного продукта.

Как сообщает Рослесинфорг, всего за 2020 год компании собрали 338 тонн дикоросов, из которых 64% – на Сибирь. Кроме Алтайского края в лидерах оказался Красноярский край и Иркутская область. При этом в 2019 году лучший результат показала Республика Алтай.

Ещё четверть всех заготавливаемых плодов и ягод приходится на семь организаций из двух регионов Дальнего Востока – Камчатского и Приморского краёв: около 91 тонны. Примерно 6% заготовленных дикоросов приходится на три карельских предприятия. Их объём заготовки составил больше 20 тонн.