На Алтае будут судить двух лжемедработниц, которые обворовывали пожилых людей

В Рубцовске полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, которые под видом медработниц проникали в дома пожилых людей под предлогом медосмотра и воровали у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В январе 2021 года 23-летняя женщина оказалась в квартире рубцовчанки 1936 года рождения, проживающей по улице Комсомольской. Во время беседы с пенсионеркой обвиняемая попросила собрать анализ, для чего предложила пройти в ванную комнату, сама же в это время открыла антресоль шкафа и похитила 200 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей из кошелька, находившегося в сумке", — говорится в сообщении.

По аналогичной схеме злоумышленницы обокрали 90-летнюю рубцовчанку, проживающей в квартире по улице Степана Разина.

"Одна из злоумышленниц предъявила заранее изготовленное удостоверение и предложила пожилой хозяйке пройти на кухню, чтобы провести осмотр, в это время 36-летняя напарница похитила 80 тысяч рублей, которые обнаружила в книге, лежащей между спинкой кровати и матрасом", — рассказали в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что общий ущерб от действий злоумышленниц составил около 315 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.