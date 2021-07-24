Раздутые списки и новые специальности: как в Алтайском крае проходит приёмная кампания

Приёмная кампания – 2021 в вузы Алтайского края в самом разгаре. Несмотря на то, что более трёх тысяч выпускников школ региона отказались от ЕГЭ и ушли в колледжи, в высших учебных заведениях – ажиотаж. Заявлений в этом году больше, чем в предыдущем минимум на 20%, отмечают в приёмных комиссиях. Но не всегда это связано с высоким спросом на университеты края – списки расширились из-за новых правил подачи документов. Amic.ru узнал, как сейчас проходит приёмная кампания в вузах региона и какие направления наиболее популярны среди абитуриентов. А hr-эксперты рассказали, каких специалистов очень ждут работодатели на рынке труда Алтайского края.

Заявлений больше, чем "живых душ"

В Алтайский технический университет на сегодняшний день подано уже более 9,5 тысячи заявлений. Но абитуриентов в три раза меньше: чуть больше трёх тысяч человек.

Так же и в классическом университете: по промежуточным подсчётам, заявлений подано более 22 тысяч, а абитуриентов – всего около восьми тысяч человек.

Эксперты отмечают, что приёмная кампания 2021 года отличается искусственно раздутыми списками, которые образовались из-за новой системы подачи документов. Абитуриенты в этом году могут выбрать большее количество специальностей – от двух до десяти в каждом вузе (ранее число направлений на выбор было одинаковым для всех – три, а теперь вузы сами решают, сколько специальностей предоставить на выбор поступающему, – прим. ред.). Количество университетов, куда можно подать документы единовременно, осталось, как и прежде, – пять.

В Алтайский педагогический университет принято уже 5,3 тысячи заявлений, в АГИК – почти две тысячи заявлений (в институте сказали, что это на 20 % больше, чем в прошлом году). В Алтайский филиал РАНХиГС подано порядка трёх тысяч заявлений, в АГМУ – около четырёх тысяч.Вот и получается, что заявлений в три-четыре раза больше, чем "живых душ". С одной стороны, это хорошо: у выпускников школ больше возможностей поступить. С другой стороны, это вносит неразбериху в конкурсные списки: один и тот же абитуриент будет записан в рейтингах всех факультетов, куда он подал заявления.

И даже если поступающий определится с выбранной специальностью, его данные всё равно останутся во всех списках до окончания приёмной кампании. "Многие, увидев огромные списки на факультетах, могут переживать из-за этого и думать, что не проходят на бюджет. Но свой реальный шанс по факту они узнают только к концу приёмной кампании, и тогда им нужно будет очень быстро решить, куда нести оригиналы документов", – отметили в приемной комиссии технического университета.

Конкурсные рейтинги уже можно отслеживать – они размещены на официальных сайтах вузов и их обновляют несколько раз в день.

Ещё одно неудобство, с которым в этом году сталкиваются абитуриенты, – то, что рейтинги анонимны: будущие первокурсники ищут себя не по ФИО, а по порядковому номеру и СНИЛС. А в этих цифрах "заблудиться" очень легко.

Но сильно переживать не стоит, успокаивают в вузах. Приём документов заканчивается уже 29 июля, списки перестанут расти и можно будет понять, где шансов на бюджет больше. Оригиналы можно принести до 17 августа, так что время на выбор, где учиться, есть.

Напомним, что в этом году впервые не будет "второй волны" зачислений. У абитуриентов есть только одна попытка на поступление. И ещё один бонус: дополнительный набор в вузы (если вдруг остались свободные места) разрешено проводить до конца года.

Новые направления подготовки

Похвастаться новыми специальностями в 2021 году может АГИК. Там появился набор на бакалавриат и специалитет по следующим профессиям: "Руководство студией художественного текстиля", "Интернет-коммуникации и веб-дизайн", "Графика", "Педагогика современного танца".

"Это направления художественного творчества, связанные с проектированием, конструированием, компьютерной анимацией", – уточнили в вузе.

Новые направления появились и в РАНХиГС. Впервые идёт приём на специалитет "Судебная прокурорская деятельность" и магистерские программы "Экономика здравоохранения", "Юрист частного права" и "Современная урбанистика".

Другие вузы Алтайского края ничего нового в этом году абитуриентам не предложили, пока довольствуются теми направлениями подготовки, которые есть.

Самые популярные специальности в 2021 году

В Алтайском государственном техническом университете по количеству поданных заявлений пока лидируют IT-направления: "Информационная безопасность" (9 человек на место), "Информатика и вычислительная техника" (10 человек на место) и "Строительство" (4 заявления на одно место). В вузе при этом отметили, что сравнивать показатели с прошлым годом считают неправильным.

"Сравнивать с прошлым годом – некорректно: разные сроки проведения ЕГЭ, разные сроки приёма документов, разные лимиты на количество заявлений от поступающих, разные наборы вступительных испытаний", – пояснили в приёмной комиссии АлтГТУ.

В АлтГУ в этом году традиционно в топе факультет международных отношений и юридические специальности (около 44 заявлений на одно место). Также в лидеры выбился факультет психологии (более 30 человек на место). Подросла популярность и специальностей, связанных с IT-сферой.

"В сравнении с прошлым годом выросло количество заявлений на все направления подготовки. Большей популярностью стали пользоваться специальности с цифровыми компетенциями ("Цифровая экономика", "Информационная безопасность" и другие), а также профессии, связанные с естественными науками – химией, биологией, географией, экологией", – рассказали в приёмной комиссии классического университета.

В педагогическом университете лидерами по количеству заявлений на место по-прежнему остаются такие направления, как лингвистика, физическая культура, психология, история. Наибольшее количество заявлений (по промежуточным данным приёмной кампании) на сегодняшний день в вузе подано на программы "Экономика и право", "История и право", "История и обществознание".

В Институте культуры самым востребованным направлением традиционно является "Актёрское искусство" (14 человек на место). На втором месте – "Режиссура театрализованных представлений и праздников" (12 человек на место). Тройку лидеров замыкает "Декоративно-прикладное творчество" (10 человек на место).

"Также популярны у поступающих такие направления как музеология, библиотечно-информационная деятельность, направления подготовки в области хореографии – народная, современная, бальная хореография", – добавили в АГИК.

В Алтайском филиале РАНХиГС популярно направление "Юриспруденция", а в АГМУ – "Стоматология", "Лечебное дело" и "Педиатрия".

"Количество человек на место будет окончательно определено только по завершению приёмной кампании", – уточнили в медицинском университете.

А какие вообще специалисты нужны работодателям?

Сервис по поиску работы HeadHunter специально для amic.ru собрал топ самых востребованных специалистов региона в этом году. Тех, в ком нуждаются сейчас работодатели.

Судя по рейтингу, больше всего в Алтайском крае (по данным на июнь 2021 года) востребованы специалисты по продажам (24% от всех вакансий), на втором месте – рабочий персонал (14%) и на третьем – сфера производства (13%). А вот IT-направление, которое находится в топе востребованных по России (12%), в нашем регионе среди работодателей пока не так популярно.

"Этот топ устойчивый, он не изменится в ближайшие пять лет, и, получая профессию в данных сферах, соискатели могут быть уверены, что у них будет достаточный выбор предложений и работодателей", – отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, сейчас на рынке труда Алтайского края очень не хватает медицинских работников, строителей, специалистов для "индустрии гостеприимства" – поваров, официантов, хостес, барменов, рабочего персонала: на одну вакансию в этих сферах приходится менее одного резюме при среднем комфортном для рынка труда соотношении пяти кандидатов на одну вакансию, добавляют специалисты по подбору персонала.