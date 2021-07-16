В алтайских вузах рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию студентов от COVID

В вузах Алтайского края начинают вводить вакцинацию от коронавируса для студентов. Но обязательной она не будет. По крайней мере, не для всех.
Так, на сайте АГМУ размещена информация о том, что студентам (и абитуриентам, и уже учащимся) при подготовке к новому учебному году нужно сделать прививку по месту жительства. И при заселении в общежитие вуза необходимо предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Без этого документа до учёбы вуз имеет право не допустить.
В пресс-службе университета отметили, что рекомендация о вакцинации связана со спецификой вуза. Студенты-медики уже с первого курса начинают практиковаться в больницах и поликлиниках, поэтому им важно быть защищёнными самим и не представлять угрозу для пациентов.
Что касается других вузов, вопрос с прививками так остро пока не ставится. Так, в Алтайском государственном институте культуры ответили, что правила заселения для студентов остаются неизменными, а по поводу вакцинации – что будут "ориентироваться на предписание главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю И.Г. Пащенко".
В Алтайском государственном педагогическом университете ответили более категорично – никакого принуждения. Заселение в общежития будет вестись по тем же правилам, что и раньше, только заносить вещи должны не родители, а организованные бригады.
"Ответьте на вопрос: в России введена обязательная вакцинация? Мы можем только рекомендовать, мотивировать и создавать условия. Например, доведена информация о том, что в городской больнице № 4 открыта площадка вакцинации от COVID-19 для студентов вузов. Обсуждается работа передвижного пункта вакцинации на территории вуза (собираются заявки от студентов, преподавателей и сотрудников, обсуждается дата). Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки", – добавили в пресс-службе университета.
В Алтайском государственном техническом университете при заселении в общежития тест ПЦР потребуют только у иностранных студентов. Что касается вакцинации – обязательной не будет, но руководство университета рекомендует учащимся привиться самостоятельно до начала учебного года. То же самое – в Алтайском государственном университете и в Алтайском филиале РАНХиГС.
Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что решение о недопуске непривитых студентов к занятиям пока не принято. По его словам, этот вопрос будут обстоятельно обсуждать на площадке Российского союза ректоров на следующей неделе. Фальков также добавил, что важно обеспечить качественное образование всем студентам и обойтись без дискриминации.
Комментарии
Платников принуждать не будут, а бюджетники сами прививаться будут
Это не обязательная вакцинация, а ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ. Называйте вещи своими именами. Чего стесняться то?
Когда вакцинация обязательная, к ней принуждают. Некоторых пристегиваться в автомобиле принуждают
16.07.2021 12:45
гость
До Аборигена все равно не дойдет.
решайте скорей, а то не знаю, куда поступать - на очку, или заочку, а может вообще воздержаться
16.07.2021 17:17
студент
Проще взять и привиться, студент!
16.07.2021 17:17
студент
Проще взять и привиться, студент!
обойдусь без советов стадных, своя голова на плечах есть
16.07.2021 17:43
студент
сомнительно
16.07.2021 17:43
студент
А толку-то от твоей головы, называющий себя студентом, а сам еще определиться не можешь, куда поступать )))))))))))))))) Не хворай!