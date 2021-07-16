В алтайских вузах рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию студентов от COVID

В вузах Алтайского края начинают вводить вакцинацию от коронавируса для студентов. Но обязательной она не будет. По крайней мере, не для всех.

Так, на сайте АГМУ размещена информация о том, что студентам (и абитуриентам, и уже учащимся) при подготовке к новому учебному году нужно сделать прививку по месту жительства. И при заселении в общежитие вуза необходимо предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Без этого документа до учёбы вуз имеет право не допустить.



В пресс-службе университета отметили, что рекомендация о вакцинации связана со спецификой вуза. Студенты-медики уже с первого курса начинают практиковаться в больницах и поликлиниках, поэтому им важно быть защищёнными самим и не представлять угрозу для пациентов.

Что касается других вузов, вопрос с прививками так остро пока не ставится. Так, в Алтайском государственном институте культуры ответили, что правила заселения для студентов остаются неизменными, а по поводу вакцинации – что будут "ориентироваться на предписание главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю И.Г. Пащенко".

В Алтайском государственном педагогическом университете ответили более категорично – никакого принуждения. Заселение в общежития будет вестись по тем же правилам, что и раньше, только заносить вещи должны не родители, а организованные бригады.

"Ответьте на вопрос: в России введена обязательная вакцинация? Мы можем только рекомендовать, мотивировать и создавать условия. Например, доведена информация о том, что в городской больнице № 4 открыта площадка вакцинации от COVID-19 для студентов вузов. Обсуждается работа передвижного пункта вакцинации на территории вуза (собираются заявки от студентов, преподавателей и сотрудников, обсуждается дата). Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки", – добавили в пресс-службе университета.

В Алтайском государственном техническом университете при заселении в общежития тест ПЦР потребуют только у иностранных студентов. Что касается вакцинации – обязательной не будет, но руководство университета рекомендует учащимся привиться самостоятельно до начала учебного года. То же самое – в Алтайском государственном университете и в Алтайском филиале РАНХиГС.

Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что решение о недопуске непривитых студентов к занятиям пока не принято. По его словам, этот вопрос будут обстоятельно обсуждать на площадке Российского союза ректоров на следующей неделе. Фальков также добавил, что важно обеспечить качественное образование всем студентам и обойтись без дискриминации.