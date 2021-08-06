В Республике Алтай за сутки выявили 49 случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 49 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 12, Майминский район – 8, Усть-Канский район – 6, Онгудайский район – 5, Турочакский район – 5, Чемальский район – 4, Шебалинский район – 4, Улаганский район – 2, Кош-Агачский район – 1, Усть-Коксинский район – 1, Чойский район – 1.
За весь период в регионе выявили 19 761 заболевшего COVID-19. Выздоровели при этом 18 236 пациентов, в том числе 42 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 316 человек с подтверждённым заболеванием.
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