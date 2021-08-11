Концерт скандального рэпера Моргенштерна отменили в Барнауле

Концерт одного из самых известных и скандальных рэперов России – Моргенштерна – отменили в Барнауле. Артист должен был выступить в городе 23 сентября. Информацию amic.ru подтвердили организаторы мероприятия. О причинах отмены концерта неизвестно. Решение приняли ещё в июне.

Ожидалось, что Моргенштерн выступит в Барнауле с новым альбомом "Легендарная пыль", вышедшим в 2020 году. На сегодняшний день в соцсети "ВКонтакте" его прослушали почти 100 миллионов человек. Стоимость билетов составляла от 1500 до 4000 рублей. Концерт планировали провести в СК "Темп".

Сам себя музыкант называет "чёртовым гением".

В начале весны Моргенштерн стал директором по работе с молодёжью в "Альфа-Банке". В его должностные обязанности входит привлечение новых клиентов. Теперь ему предстоит привлечь не менее 100 тысяч человек, которые станут пользоваться услугами одного из крупнейших частных банков.

Это стало поводом для критики со стороны многих общественных деятелей. Так, боец Хабиб Нурмагомедов разместил в личном микроблоге репост бойца MMA Александра Шлеменко, который резко высказался о Моргенштерне. Спортсмен назвал эпатажного рэпера "чёртом" и "бесом" с пентаграммами и тремя шестёрками на лице и исполняющим непристойные песни.