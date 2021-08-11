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Новости

Концерт скандального рэпера Моргенштерна отменили в Барнауле

, ИА "Амител"
"Чёртов гений" должен был выступить в городе 23 сентября

Концерт одного из самых известных и скандальных рэперов России – Моргенштерна – отменили в Барнауле. Артист должен был выступить в городе 23 сентября. Информацию amic.ru подтвердили организаторы мероприятия. О причинах отмены концерта неизвестно. Решение приняли ещё в июне. 

Ожидалось, что Моргенштерн выступит в Барнауле с новым альбомом "Легендарная пыль", вышедшим в 2020 году. На сегодняшний день в соцсети "ВКонтакте" его прослушали почти 100 миллионов человек. Стоимость билетов составляла от 1500 до 4000 рублей. Концерт планировали провести в СК "Темп".

Сам себя музыкант называет "чёртовым гением".

В начале весны Моргенштерн стал директором по работе с молодёжью в "Альфа-Банке". В его должностные обязанности входит привлечение новых клиентов. Теперь ему предстоит привлечь не менее 100 тысяч человек, которые станут пользоваться услугами одного из крупнейших частных банков.

Это стало поводом для критики со стороны многих общественных деятелей. Так, боец Хабиб Нурмагомедов разместил в личном микроблоге репост бойца MMA Александра Шлеменко, который резко высказался о Моргенштерне. Спортсмен назвал эпатажного рэпера "чёртом" и "бесом" с пентаграммами и тремя шестёрками на лице и исполняющим непристойные песни.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.08.2021 12:57
- гость -

Да и отлично.
Нафига тут этот пpидуpок.
Уровень "искусства" опустился ниже плинтуса.

11.08.2021 12:58
АБОРИГЕН

Это как если бы Rammstein в Узбекистан приехали.

11.08.2021 12:59
АБОРИГЕН

11.08.2021 12:57
- гость -
Тут это где? У тебя дома на кухне?

11.08.2021 13:01
гiсть

еперь ему предстоит привлечь не менее 100 тысяч человек, которые станут пользоваться услугами одного из крупнейших частных банков.
---
а если нет, то что?)))

11.08.2021 13:05
- гость -

Абориген знает толк в извращениях, кумир наверное.

11.08.2021 13:07
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:05
- гость -
Я смутно представляю кто это, извращенец ты наш огородный. Мне плевать, кому надо, сходили бы.

11.08.2021 13:08
гость

С какой палаты и из психушки какого города это сбежало?

11.08.2021 13:12
- гость -

С какой палаты и из психушки какого города это сбежало?

Аборигешка то? Да бог его знает. Приблудился незаметно. Ник скомуниздил, самостоятельно не сумел придумать по причине врожденного слабоумия. Теперь, мамкиным специалистом по всем вопросам, пытается авторитет заработать. Но не получается. Причина указана ранее. Имеет небольшую кучку поклонников с аналогичным психическим расстройством.

11.08.2021 13:17
- гость -

11.08.2021 12:57
Нам (всем остальным, кроме тебя) во всём теперь твоё мнение учитывать, и Ваше божественное величество разрешит хоть в чем руководствоваться своим мнением?

11.08.2021 13:25
- гость -

Объясните мне , пожалуйста, господа хорошие, как пыль может быть легендарной???
что за уничижение такое?

11.08.2021 13:32
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:25
- гость -
Возможно это эвфемизм для обозначения наркотика. Возможно ответ можно найти прослушав альбом, но это творчество явно на любителя.

11.08.2021 13:35
- гость -

Фигасе, сколько у него фанатов, судя по защищающим комментам.
Притягивает подобное

11.08.2021 13:40
гостья

посадить бы его не мешало

11.08.2021 13:44
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:35
- гость -
Из 12 комментов 6 хейтерские, 5 (4 из которых мои) нейтральные, 1 наверное от поклонника.
Так что притягивает больше хейтеров.

11.08.2021 13:45
- гость -

11.08.2021 13:32
АБОРИГЕН

так это пропаганда наркоты что ли??
ха-ха, я вас поздравляю, с таким дерьмом.

11.08.2021 13:47
- гость -

а Машку Мотузную за пост посадили, а тут пропаганда не пойми чего...

11.08.2021 13:53
гость

кто эти глубоко больные люди, посещающие концерты этого бездарного нечто?

11.08.2021 13:59
- гость -

11.08.2021 13:35
- гость -
Фигасе, сколько у него фанатов,

местный, а вы не фанат этого чудика под кайфом?

11.08.2021 14:15
гiсть

миллионы мух не могут ошибаться

11.08.2021 14:20
- гость -

срамота

11.08.2021 14:21
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:45
- гость -
С чем и с каким дерьмом? Я сказал "возможно".

11.08.2021 14:37
- гость -

Не мешайте Аборигену переживать по кумиру.

11.08.2021 14:46
- гость -

11.08.2021 13:53
гость
кто эти глубоко больные люди, посещающие концерты этого бездарного нечто?

В основном юные неокрепшие умы. Взрослым такое "творчество" тяжело воспринимать.

11.08.2021 14:54
Виктор

А у нас разве не запрещены мероприятия численностью более 50 человек?

11.08.2021 14:56
АБОРИГЕН

11.08.2021 14:37
- гость -
Не мешайте анониму онанировать.

11.08.2021 16:30
- гость -

То Бузова, то Моргенштерн. А барнаульцы и рады разное говнo слушать.

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