Двух несовершеннолетних барнаульцев осудят за попытку сбыта наркотиков

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Барнаула, двое из которых не достигли совершеннолетия. Как выяснили следователи, подростки пытались сбыть наркотики.

"По данным следствия, вечером 12 марта 2021 года в городе Барнауле трое друзей в возрасте 18-ти и 17-ти лет посредством информационно-коммуникационной сети Интернет получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего путём закладок стали сбывать их на территории города. Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – они были задержаны сотрудниками полиции", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас уголовное дело с достаточными доказательствами вины барнаульцев передано на рассмотрение в суд.