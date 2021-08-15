Как "Городские проекты Ильи Варламова" хотят изменить площадь у ТЦ "Россия" в Барнауле

Площадь перед бывшим кинотеатром "Россия" используется нерационально и портит облик Барнаула, считают представители фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Между тем сама территория весьма перспективна и может стать украшением столицы Алтайского края. Аналитики уже отправили в администрацию города проект по благоустройству территории. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева узнала, что они предлагают и чем их не устраивает сегодняшний вид площади.
Что не так с площадью?
Территория у ТЦ "Россия" перенасыщена торговыми точками и категорически неудобна для людей, отмечают эксперты Фонда содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца".
Основные проблемы: дефицит зелёных насаждений, непродуманная инфраструктура, отсутствие удобных мест для отдыха, замусоренный фонтан и мусор на площади, существующие торговые точки не вписываются в ансамбль площади, а пешеходные пути утратили актуальность. "Рекламные баннеры заслоняют фасады исторических зданий и функционально ничего в себе не несут. Неверное размещение остановочного павильона, фонтан грязный и нуждается в очистке. Сами тропинки, которые там проходят, сделаны неграмотно", – перечисляет руководитель барнаульского отделения "Городских проектов" Николай Сысоев.
По его словам, новые торговые точки на площади у ТЦ "Россия" появляются часто и бессистемно. А само огромное пространство перед зданием, включая фонтан, не задействовано и портит облик города.
Исследователи барнаульского фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" разработали проект благоустройства территории, который, по их мнению, сделает площадь украшением центральной улицы города.
Что предлагают архитекторы?
Авторы проекта (в их числе известный барнаульский архитектор Андрей Атаджанов, который занимался благоустройством парка "Изумрудный", – прим. ред.) предлагают полностью реорганизовать территорию и превратить её в "городское пространство, которое будет отвечать потребностям жителей Барнаула". По их мнению, необходимо очистить и реконструировать фонтан, сделать его более современным. А на самой площади нужно организовать место тихого отдыха с большим количеством зелени и установить больше лавочек. Имеющиеся на площади строения следует оформить в единой стилистике. А на площади есть возможность установить летние кафе. А остановку общественного транспорта – оборудовать большой картой города, со схемой маршрутов и электронным табло.
Известный барнаульский историк Данил Дегтярёв поддерживает идею обновления площади. По его мнению, это уже давно назрело.
"Площадь перед торговым центром "Россия" официально является архитектурным комплексом в государственном реестре объектов культурного наследия. Состоит комплекс из двух зелёных домов по бокам здания ТЦ "Россия". Это компактный замкнутый архитектурный ансамбль и как площадь давно уже не используется. Думаю, что его реконструкция, обновление пойдут на пользу. Заодно это актуализирует советскую архитектуру. Год или два назад шла речь о том, что само здание "Россия" вообще не является памятником архитектуры и не представляет никакой ценности. На самом деле оно ценно, но в совокупности со всем комплексом", – отметил Дегтярёв.
Главное, по словам историка, чтобы предложенная современная концепция не уничтожила уникальный архитектурный ансамбль. "Если современная архитектура будет гармонировать с советской, то почему бы и нет? Постройки не такие уж и старые: "Россия" построена 1958 году, дома справа и слева того же периода – середина пятидесятых годов. Но нужно внимательно отнестись к реконструкции, чтобы это и правда не вступало в конфликт".
Что будет с проектом дальше?
Аналитические данные по развитию площади архитекторы барнаульского фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" отправили в администрацию города. Если власти заинтересуются, то проект ждёт детальная и тщательная доработка. Сейчас, как признают сами авторы, он ещё сырой. Но если всё получится, в Барнауле станет больше привлекательных уголков.
Комментарии
А как отнесутся к увеличению мест отдыха (скамеек) жители близлежащих домов? Это точно будет ночной бедлам, т.к. у нас такие места обязательно ночью будут заполнены любителями "отдохнуть с размахом" и обязательно с громкими песнями и музыкой. Так что надо бы учесть мнение жителей.
Что я только что прочитал?
Вот за эти красные квадратики они ещё и деньги получают?
"Визуальный мусор"... И выделены бабульки...
"Киоски необходимо наполнить функциями"... Какими?
Густая зелень... Как и по какому волшебству она там появится?
Надеюсь, администрация города сама, а также с участием граждан, которые имеют счастье пребывать в этом городе постоянно, решит, что нужно и что не нужно, без подсказчиков с стороны.
а почему объект только в среду вписать надо? а в другие дни недели все нормально что ли?
А кроме распиаренных ( от слово нетрадиционных) сетевых пуделей совета попросить не у кого? В Барнауле нет грамотных и творческих( не путать с креативными) людей? А если есть, им обязательно нужно выступать под пиарастной крышей, а значит и отстёгивать бабки?
они ещё и деньги получают?
кто?
Нужно вернуть на место памятник Сталину.
А как отнесутся к увеличению мест отдыха (скамеек) жители близлежащих домов? Это точно будет ночной бедлам, т.к. у нас такие места обязательно ночью будут заполнены любителями "отдохнуть с размахом" и обязательно с громкими песнями и музыкой. Так что надо бы учесть мнение жителей.
А у нас полиция есть в городе? Или Барнаул, как в гта, на банды поделен - тут бухают, тут с кольца съезжать не умеют.
А кроме распиаренных ( от слово нетрадиционных) сетевых пуделей совета попросить не у кого? В Барнауле нет грамотных и творческих( не путать с креативными) людей? А если есть, им обязательно нужно выступать под пиарастной крышей, а значит и отстёгивать бабки?
Давай у тебя совета попросим - расскажи нам, как улучшить площадь? Или тебе г..о милей и родимей? Что о..ся ты можешь, мы уже увидели, давай переходить к конструктивному диалогу, ток попу свою вытри
Как-то настораживает слово "активисты". Это кто? Кто им присвоил это звание? Особенно если вспомнить про "активистов" в Киеве и Минске.
с этим местом ничего нельзя сделать. т.к. автомобиль можно припарковать только в близлежащих дворах (удобно только для тех, кто живет рядом). размеры площади очень маленькие, есть рядом места для отдыха гораздо лучше - фонтаны возле ЦУМа, пл.Сахарова
а вот гигантский батут можно было бы соорудить))))
Главное господин Дегтярёв одобряет. Это успех!
Как-то настораживает слово "активисты". Это кто? Кто им присвоил это звание? Особенно если вспомнить про "активистов" в Киеве и Минске.
укроп головного мозга? к врачу обращался? ты не запускай это дело, тебя еще можно вернуть к нормальным людям
к врачу обращался?
Пытался. Тобой все талоны забраны. Видимо врач плохой, раз ты до сих пор к нормальным людям не вернулся. Буду хорошего врача искать.
А где "замусоренность" площади хотя бы на этих фотках (ну, кроме хлеба и голубиного помёта)? Вот когда в яндекс.фотках вобъёшь "мусор площадь" - вот это я понимаю, то что надо!
Пытался. Тобой все талоны забраны. Видимо врач плохой, раз ты до сих пор к нормальным людям не вернулся. Буду хорошего врача искать.
Дык я к терапевту, а тебе-то к психиатру
> 15.08.2021 08:33
> - гость -
Какая разница кто решит, если (если) на выходе будет годнота?
Вкусовые предпочтения нашей администрации видны на территории Старого базара и так называемого "Арбата" - обязательно бордовая металлочерепица, сайдинг и в целом полная искусственность внешнего вида.
А вкусовые предпочтения наших граждан можно видеть на Авито в продаже квартир и домов.
Моё мнение - пора уже призвать варягов из богомерзкой Москвы. Иначе, утопая в этом, мы рискуем пройти точку невозврата.