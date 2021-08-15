Как "Городские проекты Ильи Варламова" хотят изменить площадь у ТЦ "Россия" в Барнауле

Площадь перед бывшим кинотеатром "Россия" используется нерационально и портит облик Барнаула, считают представители фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Между тем сама территория весьма перспективна и может стать украшением столицы Алтайского края. Аналитики уже отправили в администрацию города проект по благоустройству территории. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева узнала, что они предлагают и чем их не устраивает сегодняшний вид площади.

Что не так с площадью?

Территория у ТЦ "Россия" перенасыщена торговыми точками и категорически неудобна для людей, отмечают эксперты Фонда содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца".

Основные проблемы: дефицит зелёных насаждений, непродуманная инфраструктура, отсутствие удобных мест для отдыха, замусоренный фонтан и мусор на площади, существующие торговые точки не вписываются в ансамбль площади, а пешеходные пути утратили актуальность. "Рекламные баннеры заслоняют фасады исторических зданий и функционально ничего в себе не несут. Неверное размещение остановочного павильона, фонтан грязный и нуждается в очистке. Сами тропинки, которые там проходят, сделаны неграмотно", – перечисляет руководитель барнаульского отделения "Городских проектов" Николай Сысоев.

По его словам, новые торговые точки на площади у ТЦ "Россия" появляются часто и бессистемно. А само огромное пространство перед зданием, включая фонтан, не задействовано и портит облик города.

Исследователи барнаульского фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" разработали проект благоустройства территории, который, по их мнению, сделает площадь украшением центральной улицы города.

Что предлагают архитекторы?

Авторы проекта (в их числе известный барнаульский архитектор Андрей Атаджанов, который занимался благоустройством парка "Изумрудный", – прим. ред.) предлагают полностью реорганизовать территорию и превратить её в "городское пространство, которое будет отвечать потребностям жителей Барнаула". По их мнению, необходимо очистить и реконструировать фонтан, сделать его более современным. А на самой площади нужно организовать место тихого отдыха с большим количеством зелени и установить больше лавочек. Имеющиеся на площади строения следует оформить в единой стилистике. А на площади есть возможность установить летние кафе. А остановку общественного транспорта – оборудовать большой картой города, со схемой маршрутов и электронным табло.

Известный барнаульский историк Данил Дегтярёв поддерживает идею обновления площади. По его мнению, это уже давно назрело.

"Площадь перед торговым центром "Россия" официально является архитектурным комплексом в государственном реестре объектов культурного наследия. Состоит комплекс из двух зелёных домов по бокам здания ТЦ "Россия". Это компактный замкнутый архитектурный ансамбль и как площадь давно уже не используется. Думаю, что его реконструкция, обновление пойдут на пользу. Заодно это актуализирует советскую архитектуру. Год или два назад шла речь о том, что само здание "Россия" вообще не является памятником архитектуры и не представляет никакой ценности. На самом деле оно ценно, но в совокупности со всем комплексом", – отметил Дегтярёв.

Главное, по словам историка, чтобы предложенная современная концепция не уничтожила уникальный архитектурный ансамбль. "Если современная архитектура будет гармонировать с советской, то почему бы и нет? Постройки не такие уж и старые: "Россия" построена 1958 году, дома справа и слева того же периода – середина пятидесятых годов. Но нужно внимательно отнестись к реконструкции, чтобы это и правда не вступало в конфликт".

Что будет с проектом дальше?

Аналитические данные по развитию площади архитекторы барнаульского фонда отделения развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" отправили в администрацию города. Если власти заинтересуются, то проект ждёт детальная и тщательная доработка. Сейчас, как признают сами авторы, он ещё сырой. Но если всё получится, в Барнауле станет больше привлекательных уголков.