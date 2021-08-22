36 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Республике Алтай

За прошедшие стуки в Республике Алтай выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 423 случая заболевания: 6417 – в городе Горно-Алтайске, 2994 – в Кош-Агачском районе, 2982 – в Майминском районе, 1413 – в Усть-Коксинском районе, 1288 – в Онгудайском районе, 1221 – в Усть-Канском районе, 1103 – в Шебалинском районе, 1023 – в Улаганском районе, 860 – в Турочакском районе, 566 – в Чойском районе, 556 – в Чемальском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 336 летальных случаев у пациентов с COVID-19.

За сутки выздоровел 31 пациент. По данным на 22 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 916 человек. ⠀