Флаг России подняли на набережной в Барнауле

В Барнауле прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На набережной реки Оби состоялась церемония поднятия Государственного флага России. В торжественном мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, председатель АКЗС Александр Романенко, заместители главы администрации города Александр Артемов и Юрий Еремеев, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представители общественности, активисты молодёжных объединений, курсанты Барнаульского юридического института МВД России.

Солисты Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого исполнили гимн России.