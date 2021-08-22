Флаг России подняли на набережной в Барнауле

В Барнауле прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На набережной реки Оби состоялась церемония поднятия Государственного флага России. В торжественном мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, председатель АКЗС Александр Романенко, заместители главы администрации города Александр Артемов и Юрий Еремеев, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представители общественности, активисты молодёжных объединений, курсанты Барнаульского юридического института МВД России.
Солисты Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого исполнили гимн России.
Комментарии
Сначала он продал набережную тожероссиянину, потом поднимает русский флвг
Братья и сёстры! Обращение Андрея Караулова к зрителям. Послушайте! И разошлите друзьям.
зачем?--- на прощанье?---ну пусть народ ещё посмотрит-патриотизм есть что ли в этом?
А Буевич со Штань не подружки, случаем?
22.08.2021 15:41
гость
Что, под всеми заметками решил отметиться? Смотри сам своего кумира.