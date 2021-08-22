Талибы дали руководству сопротивления четыре часа на то, чтобы сдаться

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) дало сопротивлению в провинции Панджшер четыре часа на то, чтобы передать руководство регионом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала Al Arabiya, талибы "предоставили Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль "Талибана". Отмечается, что отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату территории.

В ближайшее время они направят делегацию для встречи с Масудом.

Напомним, 15 августа стало известно, что талибам (запрещённая в России террористическая организация) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.