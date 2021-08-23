Барнаульская полиция нашла заявивших о минировании торговых центров в выходные

Полиция Барнаула вычислила аккаунты в соцсетях двух злоумышленников, которые разослали письма о минировании торговых центров города в минувшую субботу.

Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, при помощи электронной почты молодые люди разослали угрозы взорвать несколько ТЦ, если им не переведут 6 млн рублей.

Напомним, 21 августа сразу в несколько торговых центров Барнаула поступили сообщения о минировании. Людей эвакуировали из ТЦ "Алтай" и Plaza. Также, как писали очевидцы в социальных сетях, посетителей выводили из ТЦ "Норд-Вест" и "Балтик Стрит".