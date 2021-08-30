Гол на миллион: житель Барнаула выиграл во всероссийской акции

О выигрыше квартиры или машины хотя бы раз в жизни мечтали, наверное, все без исключения. Многим это кажется невозможным, но в Сети чуть ли не каждый день появляется информация о том, что кто-то выиграл в конкурсе или акции. В Барнауле таким счастливчиком стал Никита Шкарупа – он принял участие в акции "Целься в мечту" сети АЗС "Газпромнефть" и выиграл миллион рублей. Для победы достаточно было заправиться на 30 литров и пробить серию пенальти в мобильной игре – акция как раз проходила во время Евро-2020.



25 августа 2021 года Никите вручили заветный сертификат. Награждение прошло в родном городе победителя – Барнауле. За миллионом мужчина приехал вместе с супругой Анастасией. Корреспондент amic.ru поговорил с ним и узнал, везло ли ему так раньше, а также о его любимых футбольных командах.

"Для меня победа в акции стала очень неожиданной. Раньше мы ничего не выигрывали. В лотерейных билетах выигрыш составлял не больше полутора тысяч. А теперь верим и на собственном опыте убедились, что участвовать в акциях нужно, потому что победить – возможно", – отметил Никита Шкарупа.

К миллиону победителей привело путешествие в Горный Алтай. В начале пути заправились, как обычно, топливом G-Drive, и именно эта заправка оказалась призовой.

Кроме того, Никита рассказал, что болеет за московский "Локомотив" и за "Реал Мадрид". Иногда играет вместе с коллегами на любительском уровне. А просмотр футбольных матчей – это дело семейное, которое он разделяет со своей женой.

На награждении семью победителей ждал ещё один сюрприз. Так как акция проходила под эгидой футбола, в придачу к главному призу сеть АЗС "Газпромнефть" подготовила для Никиты и его жены путёвку на отборочный матч чемпионата мира 2022, который состоится 1 сентября в Москве. На поле встретятся команды из России и Хорватии.



Отметим, что в акции "Целься в мечту" приняли участие около полумиллиона клиентов сети АЗС "Газпромнефть". Сыграно более 1,3 миллиона игр. Забито такое же количество голов. За свою меткость участники получили тысячи призов. В том числе официальные мячи чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива, сертификаты в магазины и подписки на популярные видеосервисы.

Срок проведения акции – с 11.06.2021 по 25.08.2021 года (включая дату выдачи призов).