На Алтае пьяный сельчанин перепутал дома, стащил чей-то телефон и выкинул его в траву

Житель села Анисимово Алтайского края обратился в полицию и рассказал о том, что ночью в его дом проник неизвестный. Злоумышленник унёс с собой телефон потерпевшего.

Оказалось, что кражу совершил 23-летний ранее судимый молодой человек. Он пояснил правоохранителям, что был пьян. По словам мужчины, он хотел пойти к друзьям, чтобы продолжить веселье, но перепутал дома.

Злоумышленник перелез через забор, проник в дом, попытался поесть колбасы, но потерпел неудачу, поскольку не нашёл нож. Голодный, но уверенный в себе, он зашёл в другую комнату, взял с тумбочки телефон и скрылся.

Испугавшись ответственности, по дороге домой злоумышленник успел выкинуть устройство в траву.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, рассказали в региональном МВД.