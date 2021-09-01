Летевшую на Алтай туристку оштрафовали за курение на борту самолёта

Летевшую из Москвы в Горный Алтай туристку оштрафовали за курение на борту самолёта, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

О нарушении транспортным полицейским в аэропорту Горно-Алтайска доложил представитель авиакомпании. Правоохранители установили, что 41-летняя женщина курила табачные изделия с помощью нагревательного приспособления в туалетной комнате.

В отношении россиянки составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. За нарушение запрета потребления никотинсодержащей продукции женщине выписали штраф.