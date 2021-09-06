Особый противопожарный режим ввели в шести районах Алтайского края

Спасатели за минувшие сутки потушили 36 пожаров в Алтайском крае, из которых 16 – техногенные, а в 20 случаях горели мусор или сухая трава на полях. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания готовы приступить и оперативные группы. В режиме готовности находятся 1159 патрульных и 701 патрульно-маневренная группы.

"На сегодняшний день на территории шести муниципальных образований Алтайского края введён особый противопожарный режим: Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Родинский, Угловский и Шелаболихинский районы", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим местных жителей призвали уделять особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.